Справа Коболєва: ВАКС продовжив запобіжний захід ексглаві «Нафтогазу»

Підозрюваний зобов’язаний: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді та суду

Сьогодні, 6 жовтня, Вищий антикорупційний суд продовжив на один місяць запобіжний захід ексголові НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву. Про це інформує пресслужба суду.

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Як зазначається, слідчий суддя частково задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжила строк дії обов’язків, покладених раніше на ексголову правління «Нафтогазу» строком на один місяць.

Підозрюваний зобов’язаний: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді та суду, повідомляти про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду, здати на зберігання до Державної міграційної служби України усі свої паспорти для виїзду за кордон.

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Раніше, 25 вересня поточного року ВАКС зменшив розмір застави колишньому голові правління Нафтогазу Андрію Коболєву з 229 мільйонів гривень до 107 млн грн.

Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Слідчої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).