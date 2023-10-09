Реванш Клюєва. Акомпанує… Антикорупційний суд

Дружина колишнього топполітика Жанна Клюєва по крупинці рятує нажиті роками статки

Пам’ятаєте відомий мем парламентських перегонів 2012 року: «Взнала, що онук голосував за «Регіони», переписала хату на кота»? Із таким закликом до виборців тодішньої провладної Партії регіонів звернулася бабуся з білборда, тримаючи на руках домашнього улюбленця. Як саме спрацював той політтехнологічний хід, невідомо. Але на виборах 2012 року, порівняно з попередніми, «регіонали» розгубили підтримку близько двох мільйонів виборців. Та все ж продовжили тримати владу в країні.

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Одним зі стовпів режиму Віктора Януковича завжди був Андрій Клюєв. За часів президентства Януковича Клюєв обіймав посади першого віцепрем’єр-міністра і секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Він відігравав ключову роль у розгоні учасників Євромайдану, який врешті й закінчився поваленням Януковича та усунення Партії регіонів з політичного Олімпу. Сам Клюєв, як і його шеф, у 2014-му накивав п’ятами до Росії, де й досі мешкає.

Остання публічна згадка про цього діяча датується 3 жовтням 2023 року. Ряд російських ЗМІ повідомили, що Клюєва шпиталізовано до московської лікарні у важкому стані. За даними анонімного російського телеграм-каналу, у нього начебто було діагностовано двобічну пневмонію, медики ввели пацієнта у медикаментозну кому і підключили до апарату штучної вентиляції легень.

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Проте офіційного підтвердження чи спростування цій інформації досі нема. Тому вірити їй не варто.

скріншот із анонімного російського телеграм-каналу

А ось що точно відомо, так це те, що Клюєв і його родина всі роки вигнання не полишали спроб отримати реванш. Глава сімейства, за даними українських спецслужб, з Москви організовував підривну діяльність на території України. Фіналом цих старань мало б стати повернення Януковича і команди після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Зі свого боку дружина Клюєва усі ці роки докладала зусиль, аби врятувати статки, які арештувала Україна. Саме про це піде далі.

Українські правоохоронці звинувачують Андрія Клюєва в організації виведення 195 млн грн бюджетних коштів на користь приватних підприємств дані з сайту МВС

Нагадаємо, що в Україні Андрій Клюєв перебуває у розшуку. Правоохоронці звинувачують ексчиновника в організації виведення понад 195 млн грн бюджетних коштів на користь приватних підприємств. Для цього експосадовець залучив на той момент голову Державного агентства України з інвестицій та інновацій Олександра Тарана. За версією правоохоронців, Клюєв організував заволодіння та розтрату бюджетних коштів на користь підприємств, де експосадовець мав істотну частку. Зокрема, ВАТ «Завод напівпровідників» отримав 170 млн грн, АТ «ВКП «Металіст» – 3,28 млн грн, ТОВ «Рекуперація свинцю» – 22 млн грн.

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Стосовно цього епізоду Спеціалізована антикорупційна прокуратура днями зробила заяву: у середині жовтня вона скерує обвинувальний акт до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті. Цей злочин підпадає під кваліфікацію частини 5 статті 191 Кримінального кодексу, за що передбачено покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Отут ми й підійшли знову до алегоричного мему про бабусю і кота, згаданого на початку тексту. Річ утім, що поки Клюєв переховується у Росії, його дружина Жанна при підтримці вправних юристів переписує «на кота» цінну нерухомість та інше родинне майно. Дружина скандального політика один за одним виводить активи з-під судових арештів. А допомагає у цьому, як не дивно, Вищий антикорупційний суд. Мета плану абсолютно чітка – виставити віп-підозрюваного жебраком, з якого у разі вироку суду не буде що стягувати у дохід держави.

Як випаровуються активи Клюєва

Наприкінці вересня 2023 року Вищий антикорупційний суд взяв і скасував арешт земельної ділянки площею 0,6 га, що в елітному селі Козин під Києвом. Власником ділянки у реєстрі записано Андрія Клюєва.

Вищий антикорупційний суд скасував арешт 60 соток землі в Козині, що під Києвом витяг із судової ухвали

Згадану земельну ділянку було арештовано у лютому 2023 року у рамках кримінального провадження, де фігурує ексвисокопосадовець.

Земельна ділянка під Києвом повертається до сім’ї Клюєвих

У травні захист Клюєва почав спроби обнулити ситуацію. Проте апеляційна інстанція не пристала на аргументи юристів колишнього політика. І пояснила: арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації у разі ухвалення вироку у цій справі.

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Однак стався дуже показовий збій судової системи. Суддя Київського апеляційного суду Дар’я Таргоній 19 липня 2023 року винесла зміни до судового рішення семирічної давнини! За наполяганням… Жанни Клюєвої, дружини соратника Януковича.

Коротко суть така. У травні 2016 року столична апеляція затвердила мирову угоду про поділ майна Жанни і Андрія Клюєвих. Офіційно заможна пара не стала розлучатися, так як це роблять багато пар за участю політиків, коли до них виникають питання у правоохоронців.

Проте, за словами Жанни Клюєвої, яка була позивачем у цій справі, вони з чоловіком проживають окремо і не можуть самостійно поділити нажите майно. Отже, Феміда визнала за дружиною Клюєва право власності на будинок площею 2,3 тис. кв. м, вісім земельних ділянок загальною площею 9,73 га, дві квартири і три автівки. Натомість Андрій Клюєв вдовольнився цінними паперами австрійської компанії SLAV Handel Vertretung und Beteiligung AG номінальною вартістю 575 тис. євро, що зберігаються на депозитному рахунку в UniCredit Bank в Австрії.

Через шість років з часу рішення про поділ майна Жанна Клюєва попросила Київський апеляційний суд… внести уточнення. Мовляв, земельна ділянка площею один гектар (це одна із семи ділянок, які відійшли дружині Клюєва) у Козині, відображена у рішенні від 2016 року, насправді складається з двох ділянок: 0,4 га (кадастровий номер 3223155400:05:114:0094) і 0,6 га (кадастровий номер 3223155400:05:114:0092).

дані кадастрової карти

Апеляційний суд дослухався до позивачки і вніс зміни. Це відкрило шлях для скасування арешту земельної ділянки площею 0,6 га в антикорупційному суді. Що і, зрештою, відбулося.

До речі, показова думка детектива НАБУ, який розслідує кримінальну справу Клюєва: «Ця постанова (Київського апеляційного суду від 19 липня 2023 року – «Главком») прийнята заднім числом після накладення арешту на земельну ділянку (кадастровий номер 3223155400:05:114:0092 – «Главком») і є лише намаганнями з боку сторони захисту штучно вивести її з-під арешту».

Варто наголосити: земля у Козині є вартісною. Наприклад, на вулиці Солов’яненка, де розташована ділянка Клюєвих, продавець 30 соток під житлову забудову нині править $120 тис. Тобто ціна однієї сотки землі там становить $4 тис.

Разом із тим, інші земельні ділянки Клюєва (у тому числі й 0,4 га, кадастровий номер 3223155400:05:114:0094), житловий будинок та автомобіль Mercedes-benz SL 55, 2004 року випуску досі під арештом, який було накладено ще у січня 2015 року. Проте Жанна Клюєва весною 2023-го з допомогою адвокатів здійснила спробу через суд одержати доступ і до цих активів. Тоді це було невдало.

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Проте у липні цього року Клюєва та її юристи отримали ще одну перемогу. Вищий антикорупційний суд зняв арешт з квартири Жанни Клюєвої. Його було накладено у березні 2016 року у кримінальній справі її чоловіка Андрія Клюєва. Адвокат дружини експолітика стверджував, що нерухомість куплена у 2007 році, тобто задовго до скоєння можливих протиправних дій підозрюваним Клюєвим. Також захисник переконував слідчого суддю, що арештоване майно є серед переліку активів, які столична апеляція закріпила за пані Жанною у справі про поділ майна.

Свої висновки щодо цього процесу озвучив детектив Національного антикорупційного бюро. Він вважав, що судове рішення про нібито розподіл майна подружжя (Андрія та Жанни Клюєвих – «Главком»), не враховує обставин кримінального провадження. Якщо суд скасує арешт квартири, наголосив правоохоронець, то це може призвести до її відчуження та позбавить подальшу конфіскацію за вироком суду у разі визнання його винним в інкримінованих злочинах.

Слідчий суддя Ярослав Шкодін, ухвалюючи рішення на користь дружини Клюєва, зауважив: арешт може бути накладено на частину цієї квартири, оскільки нерухомість є спільним майном позивача та підозрюваного. На момент публікації матеріалу правоохоронці не оскаржували рішень антикорупційного суду, щоб запобігти виведенню з-під арешту майна Клюєва.

Окупація України і роль Клюєва

Нині прізвище Клюєва фігурує у ще одному резонансному розслідуванню. Йдеться про роботу так званої «кротоферми» у Москві напередодні та під час окупації Росією частини українських територій. Речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко в інтерв'ю «Главкому» повідомив, що ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович та Андрій Клюєв у координації з п’ятою службою ФСБ підбирають громадян України до підривної діяльності. Вони ж і сформували список лояльних до Росії осіб, яких планувалося використати в окупаційних органах влади.

Ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович та Андрій Клюєв у координації з п’ятою службою ФСБ підбирають громадян України до підривної діяльності дані з сайту Державного бюро розслідувань

Наприклад, колишній голова управління Служби безпеки України у Криму Олег Кулініч на момент вторгнення РФ перебував на постійному зв’язку із Сівковичем. Для конспірації «есбеушник» узяв псевдонім «Котигорошко». Також Кулініч знав про напад Росії 24 лютого 2022 року, але навмисне приховав цю важливу інформацію від керівництва та заборонив відправляти будь-яку документацію з цього приводу до Центрального управління СБУ. Наразі справа екскерівника кримського СБУ перебуває на розгляді у столичному суді. Кулініч обвинувачується за рядом тяжких статей Кримінального кодексу: державна зрада, створення злочинної організації, самовільний відхід з місця служби в умовах воєнного стану та заволодіння зброєю та її незаконному зберіганні.

«Бос» Кулініча, експосадовець часів Януковича Володимир Сівкович теж отримав підозру у державній зраді. А от Андрія Клюєва українські правоохоронці поки що «не доганяють» за цим злочином.Принаймні, про це публічно не повідомлялося суспільству.

Віталій Тараненко, «Главком»