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Україна аналізує наміри окупантів і готує протидію – Зеленський (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Україна аналізує наміри окупантів і готує протидію – Зеленський (відео)
Росія не повинна маніпулювати внутрішнім життям України
фото: скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 280-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до народу

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що Україна аналізує наміри окупантів і готує протидію – ще потужнішу, ніж зараз.

 «України Бажаю здоровʼя, шановні українці! Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Головні питання – Донеччина, Луганщина, Харківщина, Запорізька область, Херсонщина, Крим, прифронтові території й наш державний кордон. Аналізуємо наміри окупантів і готуємо протидію – ще потужнішу протидію, ніж зараз. Розглянули питання забезпечення військових і постачання нової техніки, боєприпасів. Окремо провів нараду з питань енергетики та зв’язку. Фіксуємо результати того, що вже зроблено для захисту наших систем. Готуємо нові рішення. Також готуємо нові рішення, щоб не допустити будь-якої можливості Росії маніпулювати внутрішнім життям України. Свого часу деталізуємо й це.

Станом на сьогоднішній вечір близько шести мільйонів абонентів у більшості областей нашої держави та у Києві відключені від електрики. Ситуація залишається дуже складною саме в столиці, а також на Київщині, у Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях. Енергетики та комунальники, наші всі служби роблять все, щоб стабілізувати систему й дати людям більше енергії на довший час. І я ще раз хочу підкреслити: дуже важливо, щоб люди розуміли, коли й на який проміжок часу у них відключать електрику. Це відповідальність як самих енергокомпаній, так і місцевої влади. Люди мають право знати. І настільки, наскільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла. А має бути справедливість і зрозумілість.

Сьогодні маємо дві дуже важливі міжнародні новини. Канада успішно завершила розміщення спеціальних облігацій – облігацій суверенної підтримки України. Обсяг – 500 млн канадських доларів. Фактично Канада бере цей борг на себе, щоб допомогти нашій державі. Кошти підуть у державний бюджет України. Дякую нашим канадським друзям і особисто пану Джастіну Трюдо і пані Христі Фріланд за цей прояв канадського лідерства. Лідерства, яке демонструє й іншим партнерам, що може бути ефективним саме зараз для підтримки України.

І новина з Німеччини. Бундестаг проголосував за резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу. Це рішення для справедливості, для правди. І це дуже важливий сигнал багатьом іншим країнам світу, що російському реваншизму не вдасться переписати історію. Ще б одне рішення Німеччини, яке, безумовно, стане історичним, – передати Україні систему Patriot, – і пану канцлеру Шольцу, як і всьому поколінню сучасних німецьких політиків, дякуватимуть усі покоління українців. Слава кожному й кожній, хто захищає Україну! Дякую сім, хто допомагає нашій державі! Слава Україні!» – сказав Зеленський.

Раніше Зеленський розповів, коли закінчиться війна в Україні. За словами глави держави, так може статися, що РФ захоче тільки тоді, коли буде відчувати, що вона слабка та в ізоляції.

Також Столтенберг назвав умову для розгляду питання членства України в Альянсі.

Як раніше повідомлялося, Україна, ймовірно, отримає нову допомогу від держав НАТО

До слова, Столтенберг пояснив, чому важливо, щоб Україна перемогла у війни.

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Теги: енергетика росія війна Олаф Шольц Володимир Зеленський

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