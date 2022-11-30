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На Херсонщині СБУ затримала колаборантів, які викрадали українців до катівень

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Херсонщині СБУ затримала колаборантів, які викрадали українців до катівень
Після «співбесіди» з представниками ФСБ одного із зловмисників призначили «следователем»
фото: пресслужба СБУ

Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення.

Служба безпеки України викрила ще двох поплічників ворога в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час захоплення міста вони добровільно вступили до створеного окупантами «главного управления мвд Херсонской области».

Після «співбесіди» з представниками ФСБ одного із зловмисників призначили «следователем» і поставили перед ним завдання щодо участі у придушенні руху опору на окупованій частині регіону.

До потерпілих застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

Через терор і репресії рашисти намагалися поширювати кремлівський режим на тимчасово захопленій території півдня України.

Ще одного колаборанта призначили «патрульным полиции» у складі окупаційного органу. Перебуваючи на цій «посаді», він брав безпосередню участь у переслідуванні і незаконних затриманнях українських громадян. Після звільнення Херсону колаборанти намагалися переховуватись на території міста. Однак їм це не вдалося. Співробітники Служби безпеки встановили місце знаходження і затримали зловмисників.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ затримала у Вінниці зрадницю, яка допомагала окупантам на Херсонщині.

Теги: звільнення рашисти СБУ Херсонщина

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