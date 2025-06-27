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Засуджена до 14 років за держзраду матір екснардепки від Партії регіонів, вийшла із СІЗО

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Засуджена до 14 років за держзраду матір екснардепки від Партії регіонів, вийшла із СІЗО
Олена Бережна відома своїми антиукраїнськими поглядами
скриншот з відео

«Я продовжила боротьбу, перебуваючи в ізоляторі і не лише боролася за себе», – сказала Бережна

Матір народної депутатки України VI і VII скликань нині покійної Ірини Бережної Олена Бережна, яку у грудні український суд засудив до 14 років за державну зраду, вийшла із СІЗО. Про це повідомив композитор Володимир Бистряков, який підтримує російську агресію проти України.

Як стало відомо, її справа зараз слухається в апеляції, на час якої суд відпустив Бережну під заставу у 302 тисячі гривень у зв'язку зі станом здоров'я. Повідомляється, що на одному із засідань у неї стався інсульт і її госпіталізували.

Бережна після звільнення із СІЗО заявила, що виходить «після трьох з половиною років тортур, принижень, образ, принижень і просто спроб стерти власну гідність. Але це не вийшло у нашої влади. Я продовжила боротьбу, перебуваючи в ізоляторі і не лише боролася за себе».

Її звинуватили у держзраді на підставі листа постпреду РФ до ООН Небензі, який той 28 березня 2022 року процитував на сесії Генасамблеї.

За версією прокуратури, Бережна писала про те, що «народ України підтримує «спецоперацію», про те, що в Україні почалися мародерства, вбивства, пограбування, а також, що політики офіційно закликають «вбивати росіян».

Прокурори у суді довели, що обвинувачена, яка є громадянкою України та головою української правозахисної громадської організації, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну надавала допомогу країні-агресору в проведенні підривної діяльності проти України.

Олена Бережна відома своїми антиукраїнськими поглядами, публікаціями в соцмережах та регулярними виступами на російському телебаченні.  Зокрема, вона заявляє про «терор російськомовного населення» в Україні.

Її донька Ірина Бережна загинула 5 серпня 2017 року в дорожньо-транспортній пригоді на узбережжі Адріатичного моря. Ірина Бережна була українським політиком, народнимй депутатом України VI і VII скликань, членом Партії регіонів.

Нагадаємо, 9 травня 2018 року поліція у Києві затримала Олену Бережну, матір загиблої екс-депутатки від «Партії регіонів» Ірини Бережної. Це сталося під час акції «Безсмертний полк» у столиці.

На ексклюзивних фотографіях «Главкому» видно, що жінка, яка не приховує свої проросійські погляди, причепила на одяг заборонену в Україні георгіївську стрічку, яку використовують, зокрема, підрозділи російсько-терористичних військ на Донбасі. Під час затримання Бережна пручалась, але правоохоронцям все ж вдалося помістити Бережну до автомобіля патрульної поліції.

Теги: Ірина Бережна звільнення СІЗО

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