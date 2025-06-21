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У Білорусі звільнено з в’язниці опозиціонера Сергія Тихановського

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Білорусі звільнено з в’язниці опозиціонера Сергія Тихановського
Такий вигляд Сергій Тихановський мав до ув'язнення
фото з відкритих джерел

Колишній політв'язень уже покинув країну

У Білорусі звільнили з в'язниці опозиціонера Сергія Тихановського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання «Наша Ніва». Журналісти підкреслюють, що це стало можливим після візиту спецпредставника США з питань України Кіта Келлога до Мінська.

Колишній політв'язень уже покинув Білорусь.

Джон Коул, заступник спеціального представника Кіта Келлога, написав у соцмережі «Х» про звільнення 14 політв'язнів із Білорусі. Чиновник наголосив, що цього вдалося досягти завдяки «сильному керівництву президента Трампа». Також він висловив подяку уряду Литви за співпрацю і допомогу.

Сергій Тихановський після визволення
Сергій Тихановський після визволення
скріншот із відео

Серед тих, хто вийшли на волю, – Сергій Тихановський, Ігор Лосик, Наталія Дуліна, Акіхіро Гаєвський-Ханада, Ігор Корній.

У Білорусі звільнено з в’язниці опозиціонера Сергія Тихановського фото 1

Нагадаємо, що Тихановський планував балотуватися на виборах президента Білорусі у 2020 році. Після відмови виборчої комісії кандидатом стала його дружина Світлана Тихановська. Того ж року Тихановського затримали. У грудні 2021 року білоруський суд присудив йому 18 років в'язниці за статтями про організацію масових заворушень, розпалювання соціальної ворожнечі, перешкоджання роботі ЦВК та організацію дій, що грубо порушують громадський порядок.

Звільнений з в'язниці Ігор Лосик – журналіст, блогер та засновник каналу «Протести у світі». Майже 5 років він провів за ґратами.

Раніше у Білорусі з в’язниці звільнили Антоніну Коновалову, яка була довіреною особою опозиціонерки Світлани Тихановської на президентських виборах 2020 року. 

Нагадаємо, у Білорусі помер Дмитро Шлетгауер, уродженець Росії, який відбував 12-річний термін за шпигунство та «сприяння екстремістській діяльності». Він став сьомим інакодумцем, що загинув у в'язниці з моменту, коли в 2020 році режим Олександра Лукашенка розпочав жорстокі та масштабні репресії проти опозиції. 

Окрім того, Мінський міський суд заочно призначив старшому раднику з міжнародних відносин опозиціонерки Світлани Тихановської Франаку Вячорці 20 років колонії посиленого режиму у справі про заклики до захоплення влади. 

Також Мінський міський суд заочно засудив лідерку опозиції в Білорусі Світлану Тихановську на 15 років позбавлення волі.

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Теги: Білорусь звільнення Світлана Тихановська Кіт Келлог

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