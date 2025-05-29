«Швидка і тиха» відставка Маска: ЗМІ пояснили, що відбулось у Білому домі

Ілон Маск завершує своє перебування на посаді у DOGE

Бізнесмен Ілон Маск, найбагатша людина світу (Forbes оцінює його статки у $428,6 млрд), залишає адміністрацію президента США Дональда Трампа «швидко і тихо». Як повідомляє «Главком», про це написало Reuters із посиланням на джерела.

Про звільнення було оголошено ввечері 28 травня, Маск не мав офіційної розмови з Трампом перед цим, розповіли співрозмовники.

Сам підприємець у Х написав, що його робота держслужбовцем «добігає кінця» і подякував голові Білого дому за «можливість скоротити неефективні витрати». «Мені не потрібен Ілон ні для чого, крім того, що він мені подобається. Але кажу вам: цей хлопець зробив фантастичну роботу. Мені не потрібна його машина (Tesla, – «Главком»), хоча я купив одну»,– казав Трамп про Маска.

Хоча обставини відставки Ілона Маска поки що не зрозумілі, він іде через день після того, як розкритикував законопроєкт, що передбачає суттєві податкові пільги, обіцяні Трампом під час передвиборчої кампанії, зазначає агентство. На його думку, документ підриває роботу DOGE.

За словами джерела, деякі високопосадовці, включаючи заступника голови апарату Білого дому Стівена Міллера, були роздратовані коментарями Маска, зазначає Reuters. Агентство також пов'язує відхід бізнесмена зі зниженням його рейтингу.

Кроки, здійснені ним на чолі DOGE, зокрема масові звільнення держслужбовців, викликали багато критики. По США і всьому світу прокотилися масштабні протести проти Tesla через його діяльність. За даними Reuters, адміністрації Трампа та DOGE вдалося скоротити майже 12%, або 260 тис. людей з 2,3 млн федеральних службовців, переважно за рахунок загроз звільненням, викупів та пропозицій про достроковий вихід на пенсію.

У Маска також виникали конфлікти з держсекретарем Марко Рубіо, міністром транспорту Шоном Даффі та міністром фінансів Скоттом Бессентом, нагадує Reuters.

Маск на тлі падіння акцій Tesla говорив, що зосередиться на управлінні компанією і в майбутньому витрачатиме «набагато менше» часу на політику, оскільки, на його думку, і так зробив уже достатньо. Маск є генеральним директором Tesla з 2008 року та її найбільшим акціонером з часткою 13%.

Раніше стало відомо, що Ілон Маск вирішив відступити від політичної діяльності, розчарувавшись у її результативності. За інформацією Washington Post, мільярдер також зазнав особистих втрат, що могло посилити його бажання зосередитися на інших сферах.