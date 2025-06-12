Генерал Галушкін вийшов із СІЗО

Галушкін підозрюється у недбалому ставленні до військової служби та неналежній обороні під час наступу на північ Харківщини у 2024 році

Київський апеляційний суд ухвалив зміну запобіжного заходу для колишнього командувача оперативно-тактичного угруповання «Харків» Юрія Галушкіна – з тримання під вартою на домашній арешт. Про це «Радіо Свобода» повідомив його адвокат Дмитро Круговий, передає «Главком».

Також Галушкіна зобовʼязали носити електронний засіб контролю.

Як і минулого разу, Юрій Галушкін долучився до засідання онлайн.

Вчора ввечері генерала Галушкіна випустили з СІЗО.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника. Вони через недбалість дозволили окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Мова про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна. Зазначається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

Як повідомлялося, бійці 125-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУвідреагували на затримання їхнього колишнього командира Артура Горбенка. Військовослужбовці вирішили заступитися за генерал-лейтенанта. Згідно із заявою бригади, провину Горбенка ще не було доведено. Водночас бійці готові розповісти «справжню правду» про події на Харківщині.

У січні суд арештував бригадного генерала на 60 діб з можливістю застави в 5 млн грн за підозрою в неналежній обороні Харківщини. Згодом за Галушкіна було внесено заставу. Однак екскомандира оперативно-тактичного угруповання «Харків» знову затримало ДБР на виході з СІЗО.

Правоохоронці з'ясували, що під час оборони частини території Липецької сільської територіальної громади Харківського району екскомандувач ОТУ «Харків» не вірно оцінив потенціал ворога та обстановку на ділянці відповідальності та своїми діями «сприяв самовільному залишенню поля бою бійцями 125-ї окремої бригади ТрО».