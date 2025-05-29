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ООН б'є на сполох: понад 80 млн працівників під загрозою звільнення через дії Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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ООН б'є на сполох: понад 80 млн працівників під загрозою звільнення через дії Трампа
Працівники у світі ризикують опинитись без роботи
фото із відкритих джерел

Організація ООН з питань праці знижує прогноз зайнятості у світі на тлі економічного спаду

Близько 84 млн робочих місць, пов'язаних з економікою США, можуть бути скорочені через загострення світових торговельних протиріч через дії Вашингтона. Про це йдеться в доповіді, поданій Міжнародною організацією праці (МОП) у Женеві, повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

«За оцінками МОП, близько 84 млн робочих місць у 71 країні прямо або опосередковано пов'язані зі споживчим попитом у США. Ці робочі місця та доходи, які вони забезпечують, наразі все більше наражаються на ризик скорочення через загострення торгових протиріч», – зазначається в тексті.

За даними організації, що є спеціалізованою установою ООН, більшість цих робочих місць – 56 млн – зосереджена в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. При цьому найбільша частка робочих місць, схильних до ризику скорочення, припадає на Канаду і Мексику – 17,1%.

Президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив про введення мит на продукцію зі 185 країн і територій. Універсальні тарифи у розмірі 10% набрали чинності 5 квітня, індивідуальні – 9 квітня. Крім того, адміністрація США ввела з 3 квітня мита у розмірі 25% на всі імпортовані автомобілі.

До слова, Канада скоротить 100 тис. робочих місць. Другий місяць поспіль економісти Канади говорять про те, що країна входить до зони ризику рецесії. Згідно з останнім опитуванням Банку Канади, стурбованість з приводу втрати роботи зросла більш ніж на 20%, а ділова впевненість різко впала

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Теги: США тарифи ООН Дональд Трамп робота праця звільнення

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