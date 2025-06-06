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«Мене звільнили, бо не дала». Актриса Катерина Вишнева звинуватила режисера Білоуса у домаганнях

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Катерина Вишнева розповіла про причину, яка змусила її піти з Молодого театру
скриншот відео

Актриса описала системний та завуальований характер домагань з боку художнього керівника, що унеможливлював швидке реагування

Українська актриса Катерина Вишнева, відома, зокрема, за роботою у Молодому театрі під керівництвом режисера Андрія Білоуса, публічно заявила про домагання та своє звільнення через відмову від інтимних стосунків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю актриси Аліні Доротюк. 

«Я була звільнена через те, що не дала», – прямо заявила Катерина Вишнева, відповідаючи на запитання про причину її відходу з театру.

Актриса описала системний та завуальований характер домагань, що унеможливлював швидке реагування. За її словами, «людина не дурачок, людина підкована, вона це робить поступово, плавно і, коли тебе вже душить пітон, ти дивуєшся: як це сталося».

Вишнева, яка до того мала досвід роботи з Владом Троїцьким, де, за її словами, «ні харасменту, ні приниження, ні цих підкилимних ігор не було», довго не могла зрозуміти специфіку «системи» Білоуса. Вона зазначила, що керівник «наштовхував акторів через своєрідні підкилимні ігри людей один проти одного».

Актриса каже, що довго не могла зрозуміти що від неї хочуть. «Потім коли почалися оті всі переписки, коли вони вийшли трошки «за кордон», я зрозуміла, що тут щось не те. Але як ти скажеш художньому керівнику про це, якщо плануєш працювати у цьому театрі далі?.. Все так грамотно вибудовується, ти відчуваєш, що до тебе підкатують, а зачепитися нема за що», – зізнається Вишнева. 

Кульмінацією, що дозволила їй «зачепитися» за конкретну ситуацію, став епізод у новому кабінеті режисера. Білоус викликав Катерину Вишневу, щоб продемонструвати  свій новий кабінет та окрему «кімнатку з диваном». Під час цієї зустрічі актриса отримала неприхований натяк: «Килим хороший, не переживай, килим якісний, від нього на колінках сліди не залишаються. Можеш випробувати». 

«Ви мені пропонуєте зайнятися сексом у вас на килимі?» – згадує свою реакцію актриса. У відповідь на це, за її словами, Білоус заперечив: «Та ти що, я такого не говорив», – і швидко спровадив її з кабінету, підозрюючи, що Вишнева могла вести запис розмови, бо тримала у руках телефон. 

Через 20 хвилин після цього інциденту вся їхня переписка у соцмережі була видалена. Після цього, за словами Вишневої, її почали «кенселити»: знімати з вистав та ігнорувати спроби обговорити ситуацію.

Зрештою, їй передали, що «Андрій Федорович попросив написати заяву на перехід з ставки на разові вистави». Після багатьох спроб, актриса нарешті потрапила до кабінету Білоуса. «Для тебе в нашому театрі більше немає роботи», – процитувала вона слова режисера.

На її запитання, чи звільняють її через особисте життя, адже на той момент вона зустрічалася з Олегом Москаленком, Білоус, за її словами, відповів: «Я б не став перекручувати», додавши наостанок: «Не довго будеш сумувати, блондин утішить».  

«Ось так, йому я не дала, а роман з Москаленком закрутила», – підсумувала актриса.  

 

Після звільнення з Молодого театру Катерина Вишнева продовжила акторську кар'єру, отримавши роль у театрі «Золоті ворота».

Як відомо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та вже колишнього художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції.

Згодом Андрій Білоус вперше відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію.

Столична поліція продовжує розслідувати кримінальне провадження на підставі звернень осіб, які звинуватили завідувача кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого і керівника Молодого театру Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях.

До слова, відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2025 року, Андрію Білоусу надано вчене звання доцента кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

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Теги: Київ театр актриса Андрій Білоус звільнення роман відео

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