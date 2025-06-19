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Голова Amazon попередив про масові звільнення у компанії через розвиток ШІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Голова Amazon попередив про масові звільнення у компанії через розвиток ШІ
У Amazon почали ширше використовувати штучний інтелект
фото із відкритих джерел

Керівник Amazon Енді Джассі повідомив, що розвиток штучного інтелекту (ШІ) призведе до зменшення кількості працівників 

Генеральний директор Amazon Енді Джессі попередив співробітників про неминуче скорочення робочих місць у компанії через широке впровадження штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ВВС.

Енді Джессі повідомив у службовій записці, закликавши команду виявляти інтерес до нових технологій і використовувати їх у роботі. За словами Джессі, ШІ вже застосовується практично у всіх підрозділах Amazon і дає змогу автоматизувати рутинні процеси, що призведе до «підвищення ефективності». У результаті, за прогнозами топ-менеджера, в найближчі кілька років чисельність співробітників компанії скоротиться. «Нам знадобиться менше людей для одних завдань і більше для інших»,– зазначив він.

У корпорації зараз працює понад 1,5 млн осіб по всьому світу, з яких близько 350 тис. – офісні співробітники. Багато з них можуть втратити робочі місця, оскільки ШІ бере на себе функції створення контенту, планування, обробки замовлень і повсякденних операцій. Уже зараз близько 500 тис. продавців на платформах Amazon використовують інструменти на базі ШІ для написання описів товарів, а рекламодавці – для налаштування своїх кампаній.

Нагадаємо, провідні фахівці у галузі ШІ звільняються, бо бояться знищити людство.

До слова, американська корпорація та один із найбільших ретейлерів світу Amazon отримала дозвіл на доставку товарів за допомогою дронів.

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Теги: Amazon штучний інтелект звільнення

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