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Київрада проголосувала за звільнення першого заступника Кличка Поворозника

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київрада проголосувала за звільнення першого заступника Кличка Поворозника
Поворознику заборонено користуватися комунальним майном, у тому числі, службовими приміщеннями та автівками
фото: КМДА

Інші учасники скандальної вечірки в день жалоби залишилися на своїх посадах

Депутати Київради сьогодні, 10 червня, проголосували за висловлення недовіри та звільнення першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Відповідне рішення було підтримано під час пленарного засідання 74 голосами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відеотрансляцію сесії

Також Поворознику заборонено користуватися комунальним майном, у тому числі, службовими приміщеннями та автівками.

Рішення в цілому підтримали 74 депутати Київради
Рішення в цілому підтримали 74 депутати Київради
скриншот відео

У початковому проєкті рішення йшлося про звільнення десяти посадовців КМДА, які, за даними журналістів, брали участь у скандальній вечірці на Київському морі у день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки 25 квітня. Зокрема, в документі фігурували прізвища заступників Кличка: Петра Пантелеєва, Валентина Мондриївського та Вячеслава Непопа.

За даними ЗМІ, 25 квітня 2025 року, у день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по Києву, перший заступник мера столиці Віталія Кличка Микола Поворозник разом з іншими чиновниками КМДА святкував день народження в робочий час. Микола Поворозник відреагував на публікації заявивши, що святкування не було, а поширена інформація має на меті «знищення репутації міської влади». 

За даними журналістів, святкування відбулось на закритій території Вишгородського водоканалу. Воно розпочалося о 15:00. Журналістка, якій вдалося потрапити на територію водоканалу і поспілкуватися з гостями, які сиділи за столом, наголосила, що святкування проходило у розпал робочого дня.

Микола Поворозник відреагував на розслідування журналістів, заявивши, що святкування не було, а поширена інформація має на меті «знищення репутації  міської влади».

Теги: Київ Київрада місцева влада КМДА столиця звільнення

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