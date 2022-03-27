Росіяни у полоні. Окупанта покинули вмирати його ж командири (відео)

Тепер загарбник двічі подумає, перш ніж довіряти путінській орді

Триває 32-й день повномасштабної війни Росії проти України

22-річного пораненого окупанта, як і багатьох його колег, командири кинули на полі бою під Рубіжним на Луганщині.

«Його покинули помирати свої ж... Цю аксіому, зрозумілу для українців, ще раз підтвердив полонений загарбник.

Утім вояці пощастило – він залишився живим, а не поїхав до рідних у чорному мішку з написом «груз 200», − повідомили у Службі безпеки України.

Наразі СБУ проводить із російським загарбником відповідні слідчі дії. І він відповість за все, що зробив!

Нагадаємо, журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat розповів, що Росія від 2014 року витратила мільярди доларів на мережу проросійських політиків в Україні, але ті їх кинули на гроші.

За його словами, це було 150-160 високооплачуваних офіцерів ФСБ. Кожен із них мав необмежений бюджет, щоб вербувати українців будь-якого рівня.