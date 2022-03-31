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    Рядові окупанти вже визнають свій провал в Україні (відео)

    Рашисти вже не так радіють своєму вторгненню до України - Рядові окупанти вже визнають свій провал в Україні (відео)
    Рашисти вже не так радіють своєму вторгненню до України
    фото з відкритих джерел

    Триває 36-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Служба безпеки України здійснила чергове перехоплення розмови окупантів.

    Чоловік зізнається дружині, що вони облажались по повній на війні в Україні:

    «Наша бригада конкретно обоср*лась. Потери есть, раненых много. Тут вся армия тупая, дебилы просто», − розповідає російський загарбник про стан «другої армії в світі».

    Він відверто визнає силу та міць Збройних Сил України і говорить, що рашистам ми не по зубам: «Мы не можем выполнять задачи против ТАКОГО ПРОТИВНИКА. Все, что ты говорила, что у украинских войск есть техника – действительно, блин, так и есть».

    «Що ж, такі зізнання приємні, але вони не повинні вводити нас в оману! Ворог ще тут і хоче знищити нашу націю! Тому вихід в нас один – боротися до останнього! Захищаємо Україну разом!», – заявили в СБУ.

    Нагадаємо, у розпорядженні СБУ опинилися нові перехоплення телефонних розмов рашистів, які показують їхні звірства та справжній моральний портрет.

    Схоже, що у окупантів зникли навіть залишки людяності: вони уже почали ґвалтувати неповнолітніх та їсти собак.

    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Рядові окупанти вже визнають свій провал в Україні (відео)