Рядові окупанти вже визнають свій провал в Україні (відео)

Рашисти вже не так радіють своєму вторгненню до України

Триває 36-й день повномасштабної війни Росії проти України

Служба безпеки України здійснила чергове перехоплення розмови окупантів.

Чоловік зізнається дружині, що вони облажались по повній на війні в Україні:

«Наша бригада конкретно обоср*лась. Потери есть, раненых много. Тут вся армия тупая, дебилы просто», − розповідає російський загарбник про стан «другої армії в світі».

Він відверто визнає силу та міць Збройних Сил України і говорить, що рашистам ми не по зубам: «Мы не можем выполнять задачи против ТАКОГО ПРОТИВНИКА. Все, что ты говорила, что у украинских войск есть техника – действительно, блин, так и есть».

«Що ж, такі зізнання приємні, але вони не повинні вводити нас в оману! Ворог ще тут і хоче знищити нашу націю! Тому вихід в нас один – боротися до останнього! Захищаємо Україну разом!», – заявили в СБУ.

Нагадаємо, у розпорядженні СБУ опинилися нові перехоплення телефонних розмов рашистів, які показують їхні звірства та справжній моральний портрет.

Схоже, що у окупантів зникли навіть залишки людяності: вони уже почали ґвалтувати неповнолітніх та їсти собак.