Затримано посадовця ЗСУ, який вимагав 20% виплат за знищену техніку РФ

Фігурант планував привласнити близько 380 тис. грн

Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з Нацполіцією та за сприяння головнокомандувача ЗСУ ліквідувала схему вимагання грошей із виплат за знищену техніку ворога. На Дніпропетровщині затримано організатора оборудки – старшого офіцера групи вивчення та впровадження досвіду управління безпілотних систем однієї з військових частин ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як з’ясувало розслідування, посадовець вимагав із підлеглих 20% від загальної суми грошової винагороди, яку вони отримували за вогневе ураження ворожих цілей. В обмін на свою «частку» підполковник обіцяв особовому складу безперешкодне оформлення документації про нарахування відповідних виплат.

За матеріалами справи, йдеться про майже 2 млн грн, з яких фігурант планував привласнити близько 380 тис. грн. Співробітники СБУ задокументували його злочини і затримали «на гарячому» після одержання ним усієї суми хабаря поблизу пункту тимчасової дислокації українських військ.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила керівника одного з відділів військової наукової установи ЗСУ на одержанні хабаря від постачальника спорядження для української армії.