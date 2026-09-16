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Хабар за спорядження для армії: СБУ викрила схему військового посадовця на €10 тис.

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Хабар за спорядження для армії: СБУ викрила схему військового посадовця на €10 тис.
Підозрюваний пропонував підприємцям залишити всю суму хабаря в комірці одного з поштових сервісів у Чернігові
фото: СБУ

Посадовець вимагав гроші у постачальника маскувального спорядження, обіцяючи не скасовувати погодження експертного висновку про якість продукції

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила керівника одного з відділів військової наукової установи ЗСУ на одержанні хабаря від постачальника спорядження для української армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву СБУ.

За даними слідства, посадовець вимагав у представників компанії 10 тис. євро. За ці гроші він обіцяв не скасовувати погодження експертного висновку щодо якості маскувального спорядження. Цей документ був необхідний підприємству для участі в тендері.

Правоохоронці встановили, що посадовець намагався приховати отримання грошей. Він запропонував підприємцям залишити всю суму в комірці одного з поштових сервісів у Чернігові.

Співробітники СБУ задокументували кілька епізодів злочинної діяльності, після чого затримали фігуранта одразу після отримання неправомірної вигоди. У нього вилучили готівку та документи, які, за даними слідства, підтверджують функціонування схеми.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. У разі доведення вини посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці продовжують слідчі дії, щоб встановити всі обставини справи та можливих інших учасників схеми.

Варто нагадати, що контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпрі жінку, яка, за даними слідства, допомагала російським спецслужбам готувати ракетно-дронові удари по місту.

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Теги: ЗСУ СБУ корупція корупція в Україні війна

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