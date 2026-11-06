Українські сили відтіснили окупантів у Малій Токмачці – ISW

ЗСУ зачистили більшу частину населеного пункту на Запоріжжі та зберегли контроль над низкою позицій поблизу Оріхова

Українські військові досягли успіхів на Запорізькому напрямку, зачистивши від російських окупантів більшу частину Малої Токмачки, що розташована на південний схід від Оріхова. Водночас російська армія продовжує спроби обійти українську оборону та створити загрозу оточення міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За інформацією аналітиків ISW, українські сили нещодавно просунулися на південний схід від Оріхова, тоді як російські війська продовжили здійснювати операції з проникнення на українські позиції.

У своєму звіті ISW повідомив про зміни в оперативній обстановці на цій ділянці фронту станом на 5 листопада. За наведеними у звіті даними, Сили оборони України зачистили від російських військових більшу частину Малої Токмачки.

Водночас українські підрозділи продовжують упевнено контролювати Новоандріївку, розташовану на південний захід від Оріхова, та Новопавлівку, що лежить на північ від Новоандріївки. Крім того, українські військові утримують позиції на північ від Степового та Лобкового, які розташовані на схід від Новоандріївки.

Однак ситуація на цьому напрямку залишається складною через спроби російського командування обійти українські оборонні рубежі. Як зазначається у звіті ISW, російські військові проникли на ділянки на північний захід від Малих Щербаків, на південний захід від Павлівки, а також у Лук'янівське. Усі ці населені пункти розташовані на захід від Оріхова.

Окрему увагу аналітики приділили діям російських підрозділів у районі Приморського. За інформацією ISW, окупанти також проникли в південну частину цього населеного пункту, ймовірно використавши осушене дно Каховського водосховища.

У звіті зазначається, що російські групи використовують територію колишнього водосховища для обходу українських оборонних позицій у Плавнях.

Таким способом російські військові намагаються просунутися в напрямку Малокатеринівки, яка розташована на північ від Приморського. Ці дії свідчать про продовження російських спроб проникнення в українську оборону на окремих ділянках Запорізького напрямку.

За наведеними ISW даними, російське командування продовжує намагатися оточити Оріхів одночасно зі східного та західного напрямків. Паралельно окупанти здійснюють спроби проникнення безпосередньо в місто.

Метою таких дій, згідно з інформацією у звіті, є створення умов для подальшого відновлення наступальних операцій у напрямку Запоріжжя. Водночас Інститут вивчення війни зазначає, що протягом 4 та 5 листопада російські війська продовжували наступальні дії на Гуляйпільському напрямку, однак підтвердженого просування там не досягли.

До слова, російські окупаційні війська протягом 3-4 листопада здійснили низку наступальних операцій на півночі та сході України, а також у Запорізькій області. Попри активізацію штурмів на окремих ділянках фронту, загарбникам не вдалося досягти підтвердженого просування. Українські військові провели контратаки та зірвали спроби противника покращити свої позиції.