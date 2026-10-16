Американський генерал відвідав український підрозділ, який знищує новітні дрони РФ

Добровольці досягли одних із найкращих результатів у протиповітряній обороні

Командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майор Ігор Плахута разом із військовим аташе посольства США в Україні бригадним генералом Алленом Пеппером відвідали добровольче формування територіальної громади, яке бере участь у протиповітряній обороні. Підрозділ продемонстрував високі результати у знищенні російських безпілотників, зокрема новітніх реактивних моделей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сили територіальної оборони ЗСУ.

За інформацією військових, підрозділ належить до найефективніших серед усіх добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) та загалом у Силах оборони України за кількістю знищених російських дронів.

фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

Особливістю формування є те, що його особовий склад повністю складається з добровольців. Серед них є люди різного віку, професій та життєвого досвіду, яких об'єднало бажання захищати український повітряний простір.

фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

Підрозділ створили за ініціативою командувача Сил ТрО Ігоря Плахути. Його оснащення повністю профінансували благодійники, а Сили територіальної оборони забезпечують необхідну підтримку та допомогу.

Попри добровольчий характер формування, його бійці досягли результатів, які дозволили підрозділу стати одним із найрезультативніших у протидії російським безпілотникам. Зокрема, військові відзначили успішне знищення новітніх реактивних дронів противника.

Під час візиту Плахута наголосив на важливості залучення українців різних поколінь до оборони держави. За його словами, досвід добровольчого формування планують поширити на інші підрозділи.

«Це велика честь для нас, що пліч-о-пліч з нами воюють українці різних поколінь, різних сфер, різного досвіду. І ми приділяємо цьому питанню особливу увагу та націлені на те, щоб масштабувати той унікальний досвід, який зараз є лише в Силах ТрО, на нові підрозділи. І вже зараз у нас зʼявляються нові підрозділи ДФТГ, які будуть задіяні саме в такому форматі протиповітряної оборони», – зазначив генерал-майор.

Під час відвідування підрозділу американська делегація ознайомилася з його роботою та отримала відповіді на запитання щодо організації й результативності формування.

За повідомленням Сил ТрО, військовий аташе США бригадний генерал Аллен Пеппер висловив захоплення ефективністю українських добровольців. Водночас у повідомленні не уточнили назву та місце дислокації формування, а також точну кількість знищених ним російських безпілотників.

Нагадаємо, у березні 2026 року Кабінет міністрів спростив процедуру залучення добровольчих формувань територіальних громад до протиповітряної оборони. Право ініціювати створення відповідних груп отримали не лише керівники військових адміністрацій, а й командири ДФТГ та військових частин Сил територіальної оборони ЗСУ. Нові підрозділи мають діяти як складова загальної системи протиповітряної оборони.