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В Одесі затримано агента РФ, який встановлював GPS-маячки на бензовози

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Одесі затримано агента РФ, який встановлював GPS-маячки на бензовози
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави
фото: СБУ

Завдання ворога виконував 20-річний колишній студент одного з одеських університетів

Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла серії ракетно-дронових атак РФ по складах пально-мастильних матеріалів на півдні України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За результатами дій на випередження в Одесі затримано російського агента, який встановлював GPS-трекери на автоцистерни з пальним. Таким чином, ворог сподівався відстежити, де їх заправляють, і, як наслідок, з’ясувати координати нафтобаз на території регіону.

«Задокументовано, що фігурант причепив щонайменше два «маячки» з віддаленим доступом для російських спецслужбістів: на військовий паливозаправник та цивільний бензовоз. У разі одержання координат ворог планував завдати по паливних сховищах масовані удари. Це могло порушити логістику Сил оборони та дестабілізувати ситуацію в регіоні», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці викрили задум окупантів, демонтували шпигунські пристрої і затримали агента. Як з’ясувало розслідування, завдання ворога виконував 20-річний колишній студент одного з одеських університетів, який підробляв вантажником у поштовому відділенні. До уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли після відрахування за академічну неуспішність шукав «легкі» заробітки в Телеграм-каналах.

«Погодившись на співпрацю з ворогом, фігурант спочатку фіксував наслідки ворожих атак по Одесі. Для конспірації розвідвилазок він постійно змінював способи пересування: маршрутними автобусами або пішки. Згодом він отримав вказівку на виявлення українських нафтобаз, щоб скоригувати по них реактивні дрони та ракетне озброєння країни-агресора», – додає СБУ.

За даними слідства, для цього фігурант за інструкцією куратора з РФ придбав GPS-трекери, налаштував їх за рекомендаціями та встановив на автоцистерни. Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, СБУ затримала на Волині мешканку Донецька, яка, за даними слідства, воювала на боці Росії, а згодом повернулася в Україну для поновлення закордонного паспорта. За допомогою документа вона планувала виїхати до Євросоюзу на постійне проживання.

Теги: російські агенти Одеса СБУ

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