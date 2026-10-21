Україна втратила зброї на $1 млн через обмеження Starlink – NYT

Обмеження найбільше вплинули на застосування важких ударних безпілотників

Українські військові втратили безпілотники на суму понад $1 млн через обмеження роботи супутникової системи зв’язку Starshield, яку використовують Сили оборони. Через перебої підрозділи були змушені майже на три доби призупинити бойові операції. Про це пише The New York Times, повідомляє «Главком».

За словами українського командира, на якого посилається видання, через втрату супутникового зв’язку «дрони просто падали з неба». Унаслідок цього його підрозділи втратили озброєння вартістю понад $1 млн.

Проблеми виникли після того, як SpaceX обмежила роботу Starshield для пристроїв, що рухалися зі швидкістю понад 160 км/год. Коли термінали перевищували цей поріг, вони втрачали зв’язок. Українські військові не отримали попередження про зміни, що призвело до зриву бойових завдань.

Обмеження найбільше вплинули на застосування важких ударних безпілотників і дронів типу «крило», які атакують російські позиції та логістичні маршрути на окупованих територіях. Українські військові попередили, що без відновлення стабільного зв’язку Росія може швидко відновити важливі шляхи постачання та посилити захист своєї техніки.

Проблеми зі Starshield також ускладнили використання дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими ударними безпілотниками, зокрема реактивними «шахедами». Радник президента України з військових технологій Сергій Бескрестнов заявляв, що ці перебої позбавляють Україну одного з небагатьох засобів протидії таким цілям.

За даними видання, українські посадовці припускали, що обмеження могли бути пов’язані з позицією адміністрації президента США Дональда Трампа щодо українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Водночас відповідальність за рішення публічно не була остаточно встановлена.

Раніше The Wall Street Journal повідомляла, що Ілон Маск особисто розпорядився обмежити роботу супутникового зв’язку для України. За інформацією видання, це рішення застало українських посадовців і представників американської влади зненацька.