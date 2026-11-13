Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button
1724-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Бійці 118-ї бригади врятували останню мешканку Малої Токмачки

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Бійці 118-ї бригади врятували останню мешканку Малої Токмачки
Світлана Подольська разом із військовими 118-ї ОМБр, які допомогли їй залишити Малу Токмачку
Фото: 118-та ОМБр

64-річна жінка п'ять місяців прожила на позиціях українських військових, а шлях до безпечної території тривав майже місяць

Військовослужбовці 118-ї окремої механізованої бригади врятували 64-річну Світлану Подольську, яка залишалася останньою мешканкою Малої Токмачки Запорізької області. Через російські дрони та заміновані дороги жінка п'ять місяців чекала на евакуацію разом із військовими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення 118-ї окремої механізованої бригади у Facebook.

За словами Світлани Миколаївни, рішення залишити село вона ухвалила після того, як російський безпілотник убив останнього чоловіка, який там проживав. До цього жінка доглядала господарство та сподівалася залишитися вдома до завершення війни.

«До останнього хату сторожувала. Город у мене. Свиню годувала, кіз та курей. Думала, а як завтра закінчиться війна? Що ж це зараз усе кидати?» – розповіла вона.

Після влучання семи російських безпілотників у її будинок жінка звернулася по допомогу до українських військових.

Однак швидко евакуювати її не вдалося. Через постійну активність російських дронів, заміновані дороги та складні погодні умови транспорт не міг дістатися до позицій захисників.

Упродовж п'яти місяців Світлана Подольська жила разом із військовослужбовцями 118-ї бригади.

Наприкінці вересня жінка разом із чотирма бійцями та двома своїми собаками вирушила до безпечнішої території. Група пересувалася короткими перебіжками, намагаючись уникати виявлення російськими безпілотниками.

Під час евакуації їм довелося тричі перепливати річку. Лише 21 жовтня Світлана разом із військовими дісталася безпечної зони.

Нині жінка перебуває поруч із донькою в оселі, яку допомогли винайняти військовослужбовці першого механізованого батальйону 118-ї бригади.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про національний рекорд бійців 118-ї окремої механізованої бригади. Захисників відзначили за тривале утримання оборонних рубежів поблизу Малої Токмачки в умовах постійних російських атак.

Також «Главком» писав про стратегічне значення Малої Токмачки. Російські війська намагаються захопити село через його розташування поблизу важливих шляхів на Оріхівському напрямку.

Читайте також:

Теги: евакуація ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обмеження швидкості роботи Starlink ускладнюють застосування швидкісних засобів протидії російським безпілотникам
Starlink знову обмежили для тиску на Україну під час переговорів – FT
Вчора, 15:33
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про підготовку нової гуманітарної місії для мешканців Олешків
Лубінець анонсував підготовку нової евакуації з окупованих Олешок
10 листопада, 20:14
Максим Неліпа загинув під час виконання бойового завдання
Полеглому актору-воїну Максиму Неліпі встановлено пам’ятник (фото)
5 листопада, 15:56
За словами Андрія Коляди, на фронті колишні професії нерідко стають військовими іменами
Відомий гуморист розповів, який найсмішніший позивний у його бригаді
1 листопада, 21:15
Військові провели евакуацію людей одразу після виконання основного бойового завдання
Прикрив собою від FPV: українські бійці врятували вісьмох цивільних з Лимана
27 жовтня, 04:46
ЗСУ використали підземні комунікації для наступу під Куп’янськом
Українські військові проникли в тил росіян під землею
22 жовтня, 10:20
Втрати ворога станом на 21 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 21 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
21 жовтня, 06:42
Сили оборони завдали ударів по російських військах
Сили оборони завдали серії ударів по окупантах одразу в трьох областях
20 жовтня, 12:20
Знищено чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34, ще два літаки цього типу уражено
Зеленський заявив про знищення літаків РФ, готових атакувати Україну
15 жовтня, 14:43

Події в Україні

Рятувальник загинув під час розбирання завалів у Запоріжжі
Рятувальник загинув під час розбирання завалів у Запоріжжі
Росія пошкодила 10 енергооб'єктів ДТЕК на Київщині за тиждень
Росія пошкодила 10 енергооб'єктів ДТЕК на Київщині за тиждень
Бійці 118-ї бригади врятували останню мешканку Малої Токмачки
Бійці 118-ї бригади врятували останню мешканку Малої Токмачки
Удар РФ по п'ятиповерхівці в Запоріжжі: кількість поранених зросла до 50 осіб
Удар РФ по п'ятиповерхівці в Запоріжжі: кількість поранених зросла до 50 осіб
Чоловік підпалив заклад харчування в центрі Черкас (відео)
Чоловік підпалив заклад харчування в центрі Черкас (відео)
Генерал СБУ Дука звинуватив керівництво НАБУ та САП у помсті
Генерал СБУ Дука звинуватив керівництво НАБУ та САП у помсті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 листопада 2026
139K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
134K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
132K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

У Києві п'ята від початку доби повітряна тривога тривала 49 хвилин
Сьогодні, 11:57
У РФ другий день поспіль вибухають авто: цього разу – у Москві
Сьогодні, 09:58
Ціни в Україні знову зросли: Нацбанк назвав головні причини
Сьогодні, 06:06
Кремль поставив НАТО нову вимогу: що Москва хоче закріпити на папері
Сьогодні, 05:55
Зеленський зустрівся з командою Трампа, Рівне під атакою, у Росії палає НПЗ: головне за ніч 13 листопада
Сьогодні, 05:50
Руслан Олійник пояснив причини звільнення з Мінвідновлення
Сьогодні, 05:40

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua