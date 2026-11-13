Бійці 118-ї бригади врятували останню мешканку Малої Токмачки

64-річна жінка п'ять місяців прожила на позиціях українських військових, а шлях до безпечної території тривав майже місяць

Військовослужбовці 118-ї окремої механізованої бригади врятували 64-річну Світлану Подольську, яка залишалася останньою мешканкою Малої Токмачки Запорізької області. Через російські дрони та заміновані дороги жінка п'ять місяців чекала на евакуацію разом із військовими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення 118-ї окремої механізованої бригади у Facebook.

За словами Світлани Миколаївни, рішення залишити село вона ухвалила після того, як російський безпілотник убив останнього чоловіка, який там проживав. До цього жінка доглядала господарство та сподівалася залишитися вдома до завершення війни.

«До останнього хату сторожувала. Город у мене. Свиню годувала, кіз та курей. Думала, а як завтра закінчиться війна? Що ж це зараз усе кидати?» – розповіла вона.

Після влучання семи російських безпілотників у її будинок жінка звернулася по допомогу до українських військових.

Однак швидко евакуювати її не вдалося. Через постійну активність російських дронів, заміновані дороги та складні погодні умови транспорт не міг дістатися до позицій захисників.

Упродовж п'яти місяців Світлана Подольська жила разом із військовослужбовцями 118-ї бригади.

Наприкінці вересня жінка разом із чотирма бійцями та двома своїми собаками вирушила до безпечнішої території. Група пересувалася короткими перебіжками, намагаючись уникати виявлення російськими безпілотниками.

Під час евакуації їм довелося тричі перепливати річку. Лише 21 жовтня Світлана разом із військовими дісталася безпечної зони.

Нині жінка перебуває поруч із донькою в оселі, яку допомогли винайняти військовослужбовці першого механізованого батальйону 118-ї бригади.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про національний рекорд бійців 118-ї окремої механізованої бригади. Захисників відзначили за тривале утримання оборонних рубежів поблизу Малої Токмачки в умовах постійних російських атак.

Також «Главком» писав про стратегічне значення Малої Токмачки. Російські війська намагаються захопити село через його розташування поблизу важливих шляхів на Оріхівському напрямку.