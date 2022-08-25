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Заволодіння 420 млн грн: ДБР оголосило підозру одному з керівників «Євробанку»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Заволодіння 420 млн грн: ДБР оголосило підозру одному з керівників «Євробанку»
Службові особи банку шляхом укладання підробних договорів заволоділи грошовими коштами вкладників
фото ілюстративне

Підозрюваному загрожує 12 років позбавлення волі

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру одному з ексзаступників голови правління «Євробанку», який причетний до розкрадання 420 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Службові особи банку шляхом укладання підробних договорів купівлі-продажу цінних паперів, кредитних та іпотечних договорів, договорів задоволення вимог іпотекодержателя з підконтрольними фіктивними підприємствами заволоділи грошовими коштами вкладників та майном «Євробанку» на суму понад 420 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для надання фіктивним договорам вигляду законної діяльності, серед іншого, як заставне майно використовувалися земельні ділянки та офісні приміщення, вартість яких умисно завищена більш ніж у сім разів. 

Одному із керівників «Євробанку» повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 191 КК України). Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Встановлюється причетність інших працівників банку до вчинення вказаних злочинів.

У якості забезпечення відшкодування завданих збитків у кримінальному провадженні накладено арешт і передано в АРМУ об’єкти кримінально протиправних дій та рухоме й нерухоме майно, що придбане коштом, набутим внаслідок вчинення кримінального правопорушення. З-поміж іншого це:

  • частки в статутних капіталах 4-х юридичних осіб;
  • 130 автомобілів, у тому числі преміумкласу;
  • 98 об’єктів нерухомого майна (квартири, земельні ділянки, офісні приміщення тощо).

Загальна вартість переданого майна встановлюється.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому керівнику державного підприємства–монополіста з надання послуги з транспортування рідкого аміаку магістральним аміакопроводом.

Теги: банк ДБР

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