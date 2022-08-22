Держава втратила $1,5 млн: ДБР оголосило підозру екскерівнику аміакопроводу

Підозрюваний створив умови, за яких російська компанія відсудила гроші в України

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому керівнику державного підприємства–монополіста з надання послуги з транспортування рідкого аміаку магістральним аміакопроводом. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Він (екскерівник підприємства, – ред.) створив умови, за яких російська компанія відсудила гроші у нашої держави. Через його дії Україна втратила $1,5 млн США, які згодом російська компанія відсудила в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торговій промисловій палаті України», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що наприкінці 2016 року керівник державного підприємства України не забезпечив замовникам виконання умов контракту з транзиту рідкого аміаку. Надалі Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України став на сторону російського акціонерного товариства та стягнув з українського підприємства понад 1,5 млн доларів США. З цим рішенням погодився і Верховний суд України.

Таким чином, керівник державного підприємства підозрюється у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих юридичних осіб (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.