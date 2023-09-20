Збив військову та втік: на Хмельниччині начальник поліції затримав нетверезого водія

Зловмисник намагався втекти від співробітників поліції, але безуспішно

У Летичеві на Хмельниччині начальник місцевої поліції затримав водія, який збив військову та втік з місця ДТП. За результатами перевірки встановлено, що затриманий перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння, повідомляє обласна поліція.

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В понеділок, 18 вересня, близько 22:00 години в селищі Летичів Хмельницького району 38-річний водій автомобіля «Hyundai Sonata» скоїв наїзд на військову, після чого залишив місце події. 29-річну потерпілу госпіталізували до реанімаційного відділення Летичівської багатопрофільної лікарні.

Поліція отримала інформацію про ДТП та приблизне орієнтування на авто від свідків, після чого начальник Летичівського відділу поліції Юрій Найчук помітив схожий автомобіль з розбитим лобовим склом. Водій після отримання сигналу про зупинку намагався втекти, але безуспішно.

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Певний час поліцейський переслідував зловмисника, після чого той був вимушений зупинитись на польовій дорозі. Перевірка показала, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння, його затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили за даним фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) КК України.

Нагадаємо, правоохоронці Дніпра повідомили про підозру 23-річній жінці за опір поліцейському. Ідеться про інцидент з її чоловіком, якого застрелили 29 серпня. Також в межах досудового розслідування тривають слідчі дії, судова медична експертиза та інші слідчі заходи для встановлення всіх обставин правопорушення, вчиненого 29 серпня щодо патрульних поліцейських. За результатами можлива додаткова кваліфікація.