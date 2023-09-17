Головна Світ Політика
search button user button menu button

Глава МЗС Угорщини пояснив, чому Будапешт продовжує співпрацю з Росією

Діана Гасюк
glavcom.ua
Глава МЗС Угорщини пояснив, чому Будапешт продовжує співпрацю з Росією
фото з відкритих джерел

Угорський міністр підкреслив, що відносини з Росією є «надзвичайно важливими й критичними» для Будапешта

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто визнав, що Будапешт продовжує співпрацю з Росією через залежність від російських енергетичних ресурсів. Про це Сійярто сказав в інтерв’ю Bloomberg TV, фрагмент із якого опублікував у своєму Facebook, пише «Європейська правда».

Угорський міністр підкреслив, що відносини з Росією є «надзвичайно важливими й критичними» для Будапешта.

«Чому? Оскільки більша частина наших енергетичних імпортів надходить з Росії. І ви можете запитати: чому? Це політичне рішення? Ні. Чи це відображає наші політичні уподобання? Ні. Тому чому? Це пов'язано з фізикою», – додав він.

Сійярто пояснив, що це пов'язано з відсутністю альтернативи російським постачанням газу та нафти через трубопроводи, а також з реалізацією проєкту атомної електростанції «Пакш», над яким спільно працюється з «Росатомом».

«Таким чином, у тих сферах, які не потрапляють під санкції, ми продовжуємо співпрацювати у звичайному режимі, оскільки це відповідає нашим національним інтересам», – узагальнив він.

Раніше повідомлялося, що Угорщина погрожує подальшим блокуванням коштів Євросоюзу на військову допомогу Україні, якщо вона не виключить угорський банк OTP зі списку міжнародних спонсорів війни. 

Нагадаємо, Угорщина не підтримає євроінтеграцію Києва, поки він не вирішить проблему з правами нацменшин у Закарпатті. 

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, а Україна більше не є суверенною державою, мир залежить від США, а не від України.

Читайте також: В Угорщині визнали, що Будапешт блокував вступ України до ЄС і НАТО
Теги: міністр Будапешт санкції Віктор Орбан Україна Facebook

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сирени завили у більшій частині України
Масштабна повітряна тривога тривала понад пів години: куди вдарила РФ
Вчора, 12:02
Нідерланди хочуть поставити в Україну набори для експрес-тестів ДНК
Нідерланди передадуть Україні ДНК-тести для ідентифікації злочинів РФ проти українських дітей
14 вересня, 22:01
«Ростов-на-Дону» був серед тих підводних човнів, з яких окупанити завдавали ударів по території України крилатими ракетами «Калібр»
Уперше в історії. Чому атака на ворожі кораблі у Севастополі – це новий етап війни
14 вересня, 12:15
Бригада представників країни-агресора працюватиме на офіційному футбольному матчі вперше з лютого 2022 року
Уперше від початку війни: УЄФА призначив арбітрів із Росії на офіційний матч
11 вересня, 20:35
Чи можна проводити уроки російською мовою? Міністр Лісовий дав відповідь
Чи можна проводити уроки російською мовою? Міністр Лісовий дав відповідь
7 вересня, 09:54
Мельник згадує, що 31 серпня попрощалася не лише з літом, а й рідним Києвом
Дружина посла Мельника розповіла про «дива» під час переїзду до Бразилії
6 вересня, 09:33
Резніков підкреслив, що фактично армію забезпечують громадяни України, бо працюють і сплачують податки
Скільки коштує один день війни? Резніков назвав суму
4 вересня, 12:15
У низці областей залунали сирени повітряної тривоги через ворожу балістику
Повітряні сили попереджали про загрозу балістики в низці регіонів
26 серпня, 02:28
Олексій Данілов зазначив, що влада буде діяти згідно з законами України
Данілов розповів, коли відбудуться вибори в Україні
25 серпня, 06:19

Політика

«Програє у війні, якої могла уникнути»: Трамп зробив скандальну заяву про Україну
«Програє у війні, якої могла уникнути»: Трамп зробив скандальну заяву про Україну
Глава МЗС Угорщини пояснив, чому Будапешт продовжує співпрацю з Росією
Глава МЗС Угорщини пояснив, чому Будапешт продовжує співпрацю з Росією
Посланець Папи Римського після візиту до Китаю взявся вихваляти Лаврова
Посланець Папи Римського після візиту до Китаю взявся вихваляти Лаврова
Путін зробив пропозицію Кім Чен Ину щодо окупованих територій – Центр нацспротиву
Путін зробив пропозицію Кім Чен Ину щодо окупованих територій – Центр нацспротиву
Міжнародний суд ООН поновлює слухання про геноцид за позовом України проти Росії
Міжнародний суд ООН поновлює слухання про геноцид за позовом України проти Росії
Лавров заявив, що США ведуть війну проти Росії
Лавров заявив, що США ведуть війну проти Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Путін зробив пропозицію Кім Чен Ину щодо окупованих територій – Центр нацспротиву
36K
Фото з Умані, яке «паралізує» Путіна
26K
«Їдять тортики», «б'ються зонтиками» і «не носять газет». На що скаржаться клієнти «Укрпошти»
22K
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Посланець Папи Римського після візиту до Китаю взявся вихваляти Лаврова
12K
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 06:52
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
Сьогодні, 05:50
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:32
Радник прем‘єр-міністра оцінив стан підготовки обленерго до зими
Вчора, 11:05
ЗСУ просуваються на двох напрямках: Генштаб назвав райони, де є успіх
Вчора, 07:35
В Україні стане прохолодніше: прогноз погоди на 16 вересня
Вчора, 05:22

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту