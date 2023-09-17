Глава МЗС Угорщини пояснив, чому Будапешт продовжує співпрацю з Росією

Угорський міністр підкреслив, що відносини з Росією є «надзвичайно важливими й критичними» для Будапешта

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто визнав, що Будапешт продовжує співпрацю з Росією через залежність від російських енергетичних ресурсів. Про це Сійярто сказав в інтерв’ю Bloomberg TV, фрагмент із якого опублікував у своєму Facebook, пише «Європейська правда».

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Угорський міністр підкреслив, що відносини з Росією є «надзвичайно важливими й критичними» для Будапешта.

«Чому? Оскільки більша частина наших енергетичних імпортів надходить з Росії. І ви можете запитати: чому? Це політичне рішення? Ні. Чи це відображає наші політичні уподобання? Ні. Тому чому? Це пов'язано з фізикою», – додав він.

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Сійярто пояснив, що це пов'язано з відсутністю альтернативи російським постачанням газу та нафти через трубопроводи, а також з реалізацією проєкту атомної електростанції «Пакш», над яким спільно працюється з «Росатомом».

«Таким чином, у тих сферах, які не потрапляють під санкції, ми продовжуємо співпрацювати у звичайному режимі, оскільки це відповідає нашим національним інтересам», – узагальнив він.

Раніше повідомлялося, що Угорщина погрожує подальшим блокуванням коштів Євросоюзу на військову допомогу Україні, якщо вона не виключить угорський банк OTP зі списку міжнародних спонсорів війни.

Нагадаємо, Угорщина не підтримає євроінтеграцію Києва, поки він не вирішить проблему з правами нацменшин у Закарпатті.

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До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, а Україна більше не є суверенною державою, мир залежить від США, а не від України.