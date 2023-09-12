Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Трагедія в Дніпрі: поліція повідомила про підозру жінці за опір поліцейському

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Трагедія в Дніпрі: поліція повідомила про підозру жінці за опір поліцейському
Правоохоронці повідомили про підозру 23-річній жінці за опір поліцейському
фото: патрульна поліція

В межах досудового розслідування тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення

Правоохоронці Дніпра повідомили про підозру 23-річній жінці за опір поліцейському. Ідеться про інцидент з її чоловіком, якого застрелили 29 серпня. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Також в межах досудового розслідування тривають слідчі дії, судова медична експертиза та інші слідчі заходи для встановлення всіх обставин правопорушення, вчиненого 29 серпня щодо патрульних поліцейських. За результатами можлива додаткова кваліфікація.

Нагадаємо, 29 серпня патрульний поліцейський смертельно поранив чоловіка у Дніпрі. Встановлено, що правоохоронці намагались зупинити авто, водій якого проігнорував правила дорожнього руху. Після зупинки автомобіля чоловік поводився агресивно, почалася бійка. Двоє патрульних отримали травми голови і пізніше були госпіталізовані. Під час сутички один з патрульних відкрив вогонь з табельної зброї та смертельно поранив нападника.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

До слова, діти загиблого у Дніпрі чоловіка розповіли його колишній дружині Наталії Сілогаві, що він був нетверезий, сідаючи за кермо перед інцидентом з патрульною поліцією.

У Державному бюро розслідувань Суспільному повідомили, висновків експертизи, чи перебував загиблий напідпитку, станом на 4 вересня немає.

Читайте також: Не хочу жити в країні, де офіцер поліції почуває себе беззахисно перед бидлом
Теги: Дніпро вбивство поліція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час того, як жінка розмовляла зі своїм хлопцем по відеозв’язку, до неї підійшов незнайомець і почав агресивно поводитися
Побиття трансгендерної військової у Львові. Омбудсмен відреагував
17 серпня, 08:14
Мотоцикл у порушника вилучили й передадуть поліції
Нагадував звук «Шахеда» – на Чернігівщині у чоловіка відібрали мотоцикл
13 серпня, 18:14
Антипов потрапив у «Вагнер» із колонї – він був засуджений до 17 років за вбивство двох людей
«Вагнерівець» із посмішкою розповів про страту воїна ЗСУ
19 серпня, 21:47
Зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна
У Києві чоловік обікрав квартиру та поїхав відпочивати на море
25 серпня, 17:56
Військком обурився, що чоловік не перебуває на військовому обліку
На Харківщині між воєнкомом та водієм розгорівся конфлікт
30 серпня, 19:01
Проїзд огороджено конусами, також на дорозі чергує патрульна поліція
У Києві між вулицями Драгоманова та Григоренка перекрито рух
30 серпня, 09:13
Губернатор міста Пльзень Рудольф Шпотак розповів про особливості поведінки українців у Чехії
Чому чехи протестують проти біженців з України? Мер одного з міст знайшов пояснення
25 серпня, 20:08
Чоловіком, який завдав потерпілому ножових поранень, виявився житель Львова віком 31 рік
Повільно переходив дорогу. У Львові пасажир автомобіля вдарив ножем пішохода
4 вересня, 16:21
Одну жертву трагедії поки не вдалося ідентифікувати
Удар по Костянтинівці: поліція уточнила кількість загиблих
7 вересня, 10:46

Кримінал

Трагедія в Дніпрі: поліція повідомила про підозру жінці за опір поліцейському
Трагедія в Дніпрі: поліція повідомила про підозру жінці за опір поліцейському
Назвав окупантів «своїми» і відмовився їх знищувати. Суд оцінив витівку ухилянта
Назвав окупантів «своїми» і відмовився їх знищувати. Суд оцінив витівку ухилянта
Не прийшов у військкомат, бо пас корів: на Волині суд помʼякшив покарання ухилянту
Не прийшов у військкомат, бо пас корів: на Волині суд помʼякшив покарання ухилянту
СБУ оголосила підозру екснардепу, який переховується за кордоном
СБУ оголосила підозру екснардепу, який переховується за кордоном
Підозрюється у держзраді: суд дозволив спецрозслідування щодо екснардепа від ОПЗЖ
Підозрюється у держзраді: суд дозволив спецрозслідування щодо екснардепа від ОПЗЖ
Суд виніс вирок п’ятьом окупантам, що воювали під Маріуполем та Бахмутом
Суд виніс вирок п’ятьом окупантам, що воювали під Маріуполем та Бахмутом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Масова роздача повісток на вулицях України: ТЦК назвали причину
65K
Буданов назвав єдиний варіант закінчення війни
11K
Перелякані пасажири і літак посеред поля: перші кадри після аварії в РФ
8603
Німцям доведеться сильно затягнути паски: прогнози невтішні
7998
В України не буде щасливого кінця війни – Зеленський
7825
Назвав окупантів «своїми» і відмовився їх знищувати. Суд оцінив витівку ухилянта

Новини

Українські воїни просунулися південніше Роботиного – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:22
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Вчора, 14:44
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Вчора, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 04:59

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту