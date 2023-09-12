Трагедія в Дніпрі: поліція повідомила про підозру жінці за опір поліцейському

В межах досудового розслідування тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення

Правоохоронці Дніпра повідомили про підозру 23-річній жінці за опір поліцейському. Ідеться про інцидент з її чоловіком, якого застрелили 29 серпня. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

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Також в межах досудового розслідування тривають слідчі дії, судова медична експертиза та інші слідчі заходи для встановлення всіх обставин правопорушення, вчиненого 29 серпня щодо патрульних поліцейських. За результатами можлива додаткова кваліфікація.

Нагадаємо, 29 серпня патрульний поліцейський смертельно поранив чоловіка у Дніпрі. Встановлено, що правоохоронці намагались зупинити авто, водій якого проігнорував правила дорожнього руху. Після зупинки автомобіля чоловік поводився агресивно, почалася бійка. Двоє патрульних отримали травми голови і пізніше були госпіталізовані. Під час сутички один з патрульних відкрив вогонь з табельної зброї та смертельно поранив нападника.

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До слова, діти загиблого у Дніпрі чоловіка розповіли його колишній дружині Наталії Сілогаві, що він був нетверезий, сідаючи за кермо перед інцидентом з патрульною поліцією.

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У Державному бюро розслідувань Суспільному повідомили, висновків експертизи, чи перебував загиблий напідпитку, станом на 4 вересня немає.