Нове відео з Дніпра: жінка-водійка тримала патрульну, поки чоловік бив поліцейського

Жінка, яка була в машині під час смертельної стрілянини у Дніпрі, напала на патрульну зі спини

У Дніпрі 29 серпня патрульний поліцейський застрелив чоловіка, який під час затримання чинив опір та агресивно поводився. Українські ЗМІ опублікували відео, де жінка-водійка тримає патрульну, щоб вона не підбігла на допомогу колезі.

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На кадрах, які ймовірно зняті 29 серпня за кілька хвилин до трагедії, видно, як чоловік та жінка із автомобіля Jaguar агресивно поводяться із представниками правоохоронних органів. Жінка тримала патрульну поліцейську, поки її супутник бив правоохоронця. На відео видно, як супутниця застреленого чоловіка не дає працівниці поліції допомогти своєму напарнику, на якого напав агресивний чоловік.

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Кадри були зняті на місці смертельної стрілянини.

Нагадаємо, ввечері 29 серпня, у ЗМІ з'явилась інформація щодо стрілянини за участі поліцейських у місті Дніпро. Внаслідок інциденту загинув чоловік.

Водієм Jaguar, як свідчать камери спостереження, виявився місцевий підприємець 38-річний Джумбері Джумберович Сілогава. Чоловік був батьком двох синів та мав бізнес у Дніпрі з областю. Під час інциденту чоловік в авто перебував із жінкою та двома дітьми. Між тим з’явилось припущення, що то була його дружина. Проте ексдружина загиблого чоловіка Наталія Сілогава заявила, що в автівці перебувала не вона, а його коханка.

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Сьогодні, 30 серпня, у Дніпрі триває засідання з обрання запобіжного заходу патрульному поліцейському, який смертельно поранив людину після затримання авто. Прокуратура просить про його арешт.