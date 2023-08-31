Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Нове відео з Дніпра: жінка-водійка тримала патрульну, поки чоловік бив поліцейського

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нове відео з Дніпра: жінка-водійка тримала патрульну, поки чоловік бив поліцейського
Момент, як жінка тримає патрульну поліцейську, потрапив на відео
скріншот з відео

Жінка, яка була в машині під час смертельної стрілянини у Дніпрі, напала на патрульну зі спини

У Дніпрі 29 серпня патрульний поліцейський застрелив чоловіка, який під час затримання чинив опір та агресивно поводився. Українські ЗМІ опублікували відео, де жінка-водійка тримає патрульну, щоб вона не підбігла на допомогу колезі.

На кадрах, які ймовірно зняті 29 серпня за кілька хвилин до трагедії, видно, як чоловік та жінка із автомобіля Jaguar агресивно поводяться із представниками правоохоронних органів. Жінка тримала патрульну поліцейську, поки її супутник бив правоохоронця. На відео видно, як супутниця застреленого чоловіка не дає працівниці поліції допомогти своєму напарнику, на якого напав агресивний чоловік. 

Кадри були зняті на місці смертельної стрілянини. 

Нагадаємо, ввечері 29 серпня, у ЗМІ з'явилась інформація щодо стрілянини за участі поліцейських у місті Дніпро. Внаслідок інциденту загинув чоловік.

Водієм Jaguar, як свідчать камери спостереження, виявився місцевий підприємець 38-річний Джумбері Джумберович Сілогава. Чоловік був батьком двох синів та мав бізнес у Дніпрі з областю. Під час інциденту чоловік в авто перебував із жінкою та двома дітьми. Між тим з’явилось припущення, що то була його дружина. Проте ексдружина загиблого чоловіка Наталія Сілогава заявила, що в автівці перебувала не вона, а його коханка.

Сьогодні, 30 серпня, у Дніпрі триває засідання з обрання запобіжного заходу патрульному поліцейському, який смертельно поранив людину після затримання авто. Прокуратура просить про його арешт.

Читайте також:

Теги: Дніпро бійка поліція стрілянина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Офіцер достає пістолет і каже ні кроку далі»
Ось чому завжди треба слухати людину зі зброєю
Вчора, 22:09
У Полтаві стався вибух в багатоповерхівці
Вибух у багатоповерхівці Полтави, загибель екснардепа на фронті: головне за ніч
7 серпня, 07:17
Правоохоронці побачили у водія ознаки алкогольного сп'яніння, проте він відмовився проходити перевірку на Драгері
У Чернівцях водій тікав від патрульних та врізався у будівлю (відео)
1 серпня, 10:50
Над Дніпропетровщиною збито сім крилатих ракет
Ракетна атака на Дніпро: що відомо про постраждалих
15 серпня, 08:18
За словами правоохоронців, чоловік намагався вчинити розпусні дії щодо 12-річної дівчинки, коли вони опинилися удвох у ліфті
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у педофілії
24 серпня, 19:07
У Фінляндії затримали бойовика з неонацистського угруповання «Русич»
У Фінляндії затримано бойовика, якого підозрюють у терористичних злочинах в Україні
25 серпня, 12:51
У Чернівцях побили військового за те, що він зробив зауваження
У Чернівцях п'ятеро чоловіків побили військового
24 серпня, 11:25
Чоловік запустив салюти на дитмайданчику в Дніпровському районі
Загрожує до пʼяти років за ґратами: у Києві затримано чоловіка, який запустив салют
24 серпня, 13:33
Місце стрілянини у Дніпрі
«У машині була коханка». Колишня дружина застреленого поліцією в Дніпрі зробила заяву
Вчора, 13:44

Кримінал

Подався у Адвентисти сьомого дня, аби не служити? Апеляційний суд ухвалив резонансне рішення
Подався у Адвентисти сьомого дня, аби не служити? Апеляційний суд ухвалив резонансне рішення
Нове відео з Дніпра: жінка-водійка тримала патрульну, поки чоловік бив поліцейського
Нове відео з Дніпра: жінка-водійка тримала патрульну, поки чоловік бив поліцейського
Стрілянина в Дніпрі: поліція відкрила справу про посягання на життя патрульних
Стрілянина в Дніпрі: поліція відкрила справу про посягання на життя патрульних
Бізнесмени намагались втридорога продати Міноборони танкові двигуни
Бізнесмени намагались втридорога продати Міноборони танкові двигуни
Загибель шістьох пілотів на Донеччині: з’явилося фото
Загибель шістьох пілотів на Донеччині: з’явилося фото
Стрілянина у Дніпрі. ДБР зробило уточнення, чи був загиблий п'яним
Стрілянина у Дніпрі. ДБР зробило уточнення, чи був загиблий п'яним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною
51K
«Живий я чи ні». З’явилося інтригуюче відео Пригожина
34K
Новий церковний календар на вересень. Які релігійні свята відзначатимуть українці
27K
РПЦ вчергове підставила митрополита Онуфрія (заява)
17K
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: кого стосуватиметься
15K
Винні українці? У польських студентів стало більше на одну проблему

Новини

Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Сьогодні, 04:55
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Понад 30 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші райони фронту
Вчора, 07:29
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Вчора, 06:10
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Вчора, 05:41

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту