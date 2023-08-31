МВС дало інструкцію водіям, як обміняти посвідчення при зміні персональних даних

У водія є лише кілька днів для перевипуску документі, причому це можна зробити і онлайн

В разі зміни українцями імені, прізвища чи по-батькові, замінити знадобиться і документи. Про те, як обміняти посвідчення водія в цьому випадку, розповідає Головний сервісний центр МВС.

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Всім українцям нагадали, що при зміні персональних даних посвідчення водія необхідно обміняти в 10-денний період.

Це можна зробити як у будь-якому найближчому сервісному центрі МВС, так і в Електронному кабінеті водія або додатку «Дія». Для отримання послуги знадобляться:

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документ, що засвідчує особу;

ідентифікаційний номер;

чинне посвідчення водія;

документ, що підтверджує зміну персональних даних.

У Головному сервісному центрі МВС додали, що під час дії в Україні воєнного стану медична довідка для заміни документів не потрібна.

Заміна посвідчення водія в «Дія» відбувається всього в кілька кліків, і для цього потрібно:

подати заявку про заміну посвідчення;

вказати причину заміни, адресу та тип посвідчення - можна замовити пластик або лише цифровий варіант;

вказати контактні дані;

перевірити та підписати заяву;

сплатити послугу протягом 10 хвилин, після чого дочекатися повідомлення про готовність документа;

забрати нове посвідчення у сервісному центрі МВС (у разі вибору пластикового варіанту).

Орієнтовна вартість обміну посвідчення водія становить 270 гривень.

Нагадаємо, з 1 вересня, якщо у пасажирському транспортному засобі не буде визначений клас екологічності або зазначений клас екологічності ЄВРО-1, подати заявку на перетину кордону стане неможливим. Наголошується, що до цього часу необхідно оновити дані щодо класу екологічності в тих пасажирських транспортних засобах, у відомостях яких не вказано клас екологічності або вказано клас екологічності ЄВРО-1.

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Також ми писали, що Верховна Рада України хоче запровадити в Україні нові штрафи для автовласників – за небезпечне перевезення тварин. У пояснювальній записці до проєкту йдеться, що водії та пасажири часто не дотримуються правил безпеки, перевозячи своїх великих домашніх тварин на руках або на колінах. Штрафувати водіїв пропонується спочатку на 510 гривень, а при повторному – на 850 гривень.