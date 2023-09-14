Опудало Ердогана запалало перед будівлею парламенту Швеції (фото)

Прихильники забороненої країною Робочої партії Курдистану підпалили ляльку із обличчям, схожим на лідера Туреччини

Опудало президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана спалили перед будинком парламенту Швеції. Акцію влаштували прихильники забороненої країною Робочої партії Курдистану (РПК), пише видання Yeni Safak.

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«Прибічники терористичного угруповання зібралися у центрі Стокгольму. На відео, опублікованих в Інтернеті, видно, як прихильники РПК… спалюють на місці опудало Ердогана», – повідомило видання. Поліція не стала зупиняти протестувальників, а просто спостерігала за їхніми діями.

На даний момент Швеція чекає на схвалення Анкари з приводу вступу до НАТО. Однак, за словами турецького лідера, мало шансів потрапити в альянс. Це з тим, що Стокгольм все ще дозволяє РПК вільно проводити демонстрації, які, на думку Ердогана, «вихваляють тероризм».

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Це уже не перший випадок подібних дій з боку активістів. Так у середині січня цього року Туреччина в четвер викликала посла Швеції у зв'язку з демонстрацією в Стокгольмі, в ході якої опудало президента Реджепа Таїпа Ердогана було підвішене догори ногами.

За словами турецького дипломатичного джерела, посол Швеції у Туреччині Стаффан Херрстром був викликаний до міністерства закордонних справ, і йому було передано ноту Анкари.