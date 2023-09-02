Росіяни обстріляли автомобіль енергетиків на Сумщині, виникла пожежа (фото)
РФ здійснила мінометний обстріл міста Середина-Буда Шосткинського району
Сьогодні, 2 вересня російські загарбники обстріляли з мінометів місто Середина-Буда Сумської області. Внаслідок ударів поранення отримали енергетики. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
«За даними слідства, 2 вересня 2023 року близько 10:30 окупанти з території Російської Федерації здійснили мінометний обстріл міста Середина-Буда Шосткинського району. Снаряди поцілили в службовий автомобіль філії «Шосткинський РЕМ» АТ «Сумиобленерго», - пише Офіс генерального прокурора.
Зазначається, що поранення отримали двоє енергетиків. Зокрема було пошкоджено:
- лінію електропередач;
- дві установи;
- місцеве підприємство.
Як повідомлялося, протягом минулої доби російські війська 19 разів обстрілювали Сумщину з авіації, артилерії, мінометів та БПЛА. Як зазначалося, росіяни атакували цивільну інфраструктуру. Всього зафіксовано понад 150 ударів.
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