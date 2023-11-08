Удар по Керчі: ISW оцінив масштаби пошкодження корабля

Пошкодження, ймовірно, виведуть корабель з ладу в осяжному майбутньому

Український удар по російській верфі в Керчі в окупованому Криму 4 листопада завдав значних пошкоджень корабля «Аскольд» Чорноморського флоту Росії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).



7 листопада російські та українські джерела опублікували фотографії, на яких видно значні пошкодження ракетоносного корабля-носія ракет «Калібр» проєкту 22800 «Аскольд». Ці пошкодження ймовірно, виведуть його з ладу в осяжному майбутньому.

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«ISW оцінює, що з червня 2023 року українські сили провели кампанію блокування російської військової інфраструктури в окупованому Криму, насамперед активів ЧФ, щоб знизити здатність російських військових використовувати півострів як плацдарм і тил для російських операцій на півдні України», – зазначили аналітики.

Як повідомлялося, експерти з посиланням на свіжі супутникові знімки дійшли висновку, що удар ймовірно пошкодив корвет проєкту 22800 «Каракурт» на верфі, хоча ступінь пошкоджень корабля наразі не зрозумілий.

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Нагадаємо, що 4 листопада управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ повідомило про ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі. Було уражено ракетний корабель «Аскольд».

Цей носій крилатих ракет «Калібр» є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який був спущений на воду лише у 2021 році, і досі навіть не встиг взяти участь у бойових діях.

Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що корабель «Аскольд» потонув.

Своєю чергою, Міноборони РФ наразі повідомило лише про пошкодження корабля в результаті ракетного удару ЗСУ по суднобудівному заводу. Росіяни заявляють, що Україна випустила 15 крилатих ракет, одна з яких і пошкодила корабель.