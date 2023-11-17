BBC дізналася, скільки ухилянтів втекли з України

Майже 20 тис. чоловіків втекли з України з початку війни, щоб уникнути призову до армії

Понад 21 тис. чоловіків намагалися втекти від мобілізації, але були затримані

Деякі українські чоловіки, аби уникнути мобілізації, тікають за межі України. Оскільки більшості чоловікам призовного віку виїзд за кордон під час воєнного стану заборонений, вони вдаються до різноманітних заходів – зокрема перепливають річки чи симулюють хвороби. Про це йдеться в матеріалі ВВС.

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Майже 20 тис. чоловіків втекли з України з початку війни, щоб уникнути призову до армії. Деякі перепливали небезпечні річки, щоб покинути країну. Інші просто пішли під покровом темряви. Ще 21 113 чоловіків намагалися втекти, але були затримані українською владою, підтвердили в Києві.

Після вторгнення Росії більшості чоловіків у віці 18-60 років було заборонено виїжджати. Але дані, отримані ВВС, свідчать про те, що десятки з них виїжджали щодня. Журналісти поспілкувалися з кількома чоловіками, які втекли, щоб приєднатися до сім'ї за кордоном, навчатися або просто заробляти на життя.

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«Що мені робити (в Україні – «Главком»)? – запитав один чоловік на ім’я Євген. – Не всі ж воюють... Не потрібно тримати всю країну під замком. Не можна всіх під одну гребінку, як це робили в Радянському Союзі».

BBC встановили, запросивши дані про нелегальний перетин кордону у сусідніх Румунії, Молдови, Польщі, Угорщини та Словаччини, що 19 740 чоловіків нелегально перетнули кордон цих країн у період з лютого 2022 року по 31 серпня 2023 року.

Найпоширеніші схеми ухилянтів

Хоча невідомо, як цим чоловікам вдалося втекти, відомо, які методи використовували інші 21 113 осіб, які були спіймані при спробі втечі. Більшість – 14 313 – намагалися перетнути кордон пішки або вплав, а решта 6800 покладалися на офіційні документи, отримані шахрайським шляхом, в яких зазначалися фальшиві звільнення від призову, наприклад, сфабриковані хвороби, повідомляє українська влада.

Серед тих, хто не підлягає призову, є чоловіки з медичними проблемами, ті, хто має обов'язки по догляду за дитиною, а також батьки трьох і більше дітей.

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Реакція української влади

У серпні президент України Володимир Зеленський заявив про «корупційні рішення», ухвалені медичними військовими комісіями країни, які, за його словами, призвели до десятикратного збільшення кількості звільнень від призову з лютого 2022 року. Він оголосив, що всі регіональні чиновники, відповідальні за військовий призов, були відсторонені від посад, а понад 30 особам були пред'явлені кримінальні звинувачення.

Представник президента в парламенті Федір Веніславський визнав ВВС, що проблема є серйозною.

«Влада розуміє, що це явище не є поодиноким і що воно поширене. Але, на жаль, я хотів би підкреслити, що корупція дуже стійка», – сказав він, додавши, що Україна робить «все можливе, щоб звести кількість випадків корупції до мінімуму».

Веніславський зазначив, що кількість чоловіків, які виїхали або намагалися виїхати, не має жодного впливу на військові зусилля.

«Я переконаний, що стійкість і готовність українців захищати свою незалежність, суверенітет і свободу становить 95-99%, – сказав Веніславський в інтерв'ю ВВС. – Тих, хто намагається уникнути мобілізації, близько 1-5%. Вони точно не є критично важливими для оборони України».

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Нардеп зауважив, що радикально збільшувати кількість тих, хто підлягає мобілізації, не планується.

Потреби і втрати української армії

Понад 40 000 чоловіків, які втекли або намагалися втекти, можуть становити значну частину тих, хто потрібен Україні для поповнення її армії. У серпні офіційні особи США оцінили кількість загиблих українських військових до 70 тис., хоча Київ не називає цю цифру.

Україна також не оприлюднює офіційних даних про чисельність своєї армії. Але новий міністр оборони Рустем Умєров заявив на форумі Ялтинської європейської стратегії у вересні, що в українських збройних силах налічується понад 800 тис. військовослужбовців.

Як відбуваються втечі за кордон: історії ухилянтів

Євген, будівельник з Києва, якого журналісти BBC зустріли в молдовському імміграційному центрі, сказав, що він просто перейшов кордон цієї країни пішки – найпопулярніший шлях, як свідчать дані. Після цього втікачам від війни відносно легко отримати притулок.

Євген відчував себе в пастці в Україні, як він розповів – молодих чоловіків і тих, хто мав військовий досвід, призивали до армії в першу чергу.

Тим часом йому було важко знайти добре оплачувану роботу, «тому що все орієнтоване на війну», а ще «електроенергія, паливо – все подорожчало».

Після того, як його справу розглянула молдовська поліція, він подав прохання про надання притулку – те, що необхідно зробити протягом 24 годин після в'їзду в країну, щоб уникнути судимості.

Тисячі українських чоловіків відгукнулися на заклик боротися за свою країну з моменту вторгнення Росії в лютому минулого року. Але що робити тим, хто вирішив, що військова служба не для них?

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У цьому ж центрі журналісти зустріли Еріка, 26-річного музиканта з Харкова, який розповів, що перетнув кордон з Молдовою пішки через рівнини Придністровського регіону Молдови, а потім переплив річку вбрід.

Хоча фальшиві дозволи можна отримати, досвід Еріка підказує, що зі справжніми документами може виявитися складніше.

Після складної операції на черевній порожнині з приводу перитоніту, яку він переніс у молодості, Ерік каже, що повинен дотримуватися спеціальної дієти, яка не дозволяє йому служити в армії. Але, за його словами, коли почалася війна, отримати медичну довідку про звільнення від служби виявилося неможливим.

«Вони передають відповідальність від одного відділу до іншого: «Ідіть туди, ідіть туди». Я пів року намагався отримати довідку, що я непридатний, хоча всі аналізи були на руках. Врешті-решт моє терпіння увірвалося», – каже він.

Зрештою Ерік дістався до США, де возз'єднався з дружиною та їхньою чотирирічною донькою.

Іншому чоловікові, якого журналісти називають Владом, вдалося отримати дійсний дозвіл на в'їзд, але він каже, що потім не зміг переконати прикордонників сприйняти його всерйоз.

Чоловік розповідає, що був дуже радий, що його прийняли на навчання в іноземний університет, і він отримав студентський дозвіл на виїзд з України, але незабаром зрозумів, що цього буде недостатньо.

«Я думав, що нічого не вийшло, бо я потрапив на складний пропускний пункт. Я пішов на інший, і ще на один. З мене посміялися і відправили додому. Я зрозумів, що цей папірець, цей «дозвіл», для прикордонника не має ніякого значення, їм це абсолютно байдуже», – каже Влад.

Замість цього він покинув країну, перепливши річку Тиса в Румунію.

Хто надає послуги ухилянтам

Влад дістався українського боку кордону за допомогою друга, але інший чоловік, якого журналісти називають Данило, каже, що скористався послугами людини через Telegram, яка організовувала переправу через Тису.

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Як з'ясували ВВС, додаток для обміну повідомленнями є популярною платформою для реклами своїх послуг серед контрабандистів. Репортер під прикриттям, який працював над розслідуванням і якого журналісти називають Андрієм, протягом місяця листувався з контрабандистами, видаючи себе за українця, який прагне виїхати з країни.

Чоловік виявив щонайменше шість Telegram-каналів, кількість учасників яких коливалася від 100 до кількох тисяч осіб. За його словами, вони пропонували цілий ряд послуг, від додавання в його сім'ю підставних дітей до найдорожчого варіанту – довідки про звільнення від медичного огляду, відомого як «білий квиток», який дозволив би йому виїжджати і повертатися в Україну, коли йому заманеться. Йому сказали, що це займе до тижня і коштуватиме близько $4,3 тис. – ціна включала хабар чиновнику, який видає такий квиток.

Представник парламенту Веніславський сказав BBC, що загроза, яку становлять фальшиві документи – і труднощі в деяких випадках з отриманням справжніх документів, які серйозно сприймаються прикордонниками, – повинна бути викорінена протягом наступних одного-двох років завдяки новій оцифрованій системі.

Чи каратимуть ухилянтів

Усі, з ким спілкувалися BBC, мали успіх у своїх спробах покинути країну, але ті, кого спіймала українська влада, ризикують отримати штраф у розмірі $92-230 і тюремне ув'язнення терміном до восьми років.

Неясно, чи можуть ті, хто втечею вирішить повернутися в Україну в майбутньому, також зіткнутися з ретроспективним покаранням, але Веніславський сказав, що він не вірить, що це буде в національних інтересах.

Данило стверджує, що українці повинні мати можливість приймати власні рішення: «Тому що я все ще вважаю, що кожна людина сама обирає сенс свого життя. Для когось сенс – захищати свою територію, для когось – захищати себе і свою сім'ю. Хтось хоче створювати бізнес, займатися підприємництвом. Хтось хоче творити, будувати бізнес, робити внесок в економіку держави. Я вважаю, що незважаючи ні на що, моя роль – не на полі бою».

Чоловік висловив сподівання, що українська влада заохочуватиме тих, хто виїхав, повернутися, коли закінчиться війна, а не каратиме їх.

«Без людей – тим більше без розумних людей, які добре заробляють і платять хороші гроші в казну – державі важче існувати», – каже Данило.

Оскільки війні з Росією не видно кінця, незрозуміло, коли це питання стане актуальним. А поки вона перетворюється на війну на виснаження, Україні потрібні всі солдати, яких вона може отримати.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці викрили чергову схему, за допомогою якої ухилянти втікали з України. Чоловіки укладали фіктивні шлюби із жінками з інвалідністю.

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До слова, В Україні з початку повномасштабної війни правоохоронці розслідують близько восьми тисяч справ за фактом ухилення від призову в армію. Регіон-антилідер – Закарпатська область.

Зазначимо, в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан у зв'язку з військовою агресією Росії проти нашої країни. Під час мобілізації військовозобов'язані не можуть залишати Україну та виїжджати за кордон. І навіть у разі наявності так званого «білого квитка» – не все так просто.