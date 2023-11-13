Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Ізраїлю показав «Майн кампф» Гітлера, яку ЦАХАЛ виявив у схованках ХАМАСу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Президент Ізраїлю показав «Майн кампф» Гітлера, яку ЦАХАЛ виявив у схованках ХАМАСу
Герцог продемонстрував копію книги нацистського лідера під час відеоінтерв’ю
фото скріншот відео

Ісаак Герцог: «Терорист писав нотатки, розмічав розділи і знову і знову вивчав ідеологію Адольфа Гітлера»   

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог продемонстрував арабомовну версію автобіографічного маніфесту Адольфа Гітлера «Майн Кампф», яка, згідно його тверджень, була знайдена на тілі бійця ХАМАСу в одному з приміщень в Секторі Гази. Про це повідомляє служба «Бі-Бі-Сі».

Герцог продемонстрував копію книги нацистського лідера під час відеоінтерв’ю з кореспонденткою «Бі-Бі-Сі» Лаурою Куенсберг і сказав, що вона підтверджує природу ненависті, проти якої Ізраїль бореться у своїй кампанії зі знищення ХАМАСу після шокової атаки терористичної групи минулого місяця.

«Ця книга призвела до Голокосту і Другої світової війни. Цю книгу знайшли кілька днів тому на півночі Гази, в дитячій кімнаті, яка стала базою для терористичної діяльності терористичної організації ХАМАС», – заявив Герцог журналістам.

«Терорист писав нотатки, розмічав розділи і знову і знову вивчав ідеологію Адольфа Гітлера ненавидіти євреїв, вбивати євреїв, спалювати і вбивати євреїв, де б вони не були. Це справжня війна, з якою ми зіткнулися», – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що із Сектору Гази за день евакуювалася рекордна кількість іноземців. 

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльські сили завершили оточення міста Газа і вбили «тисячі» бойовиків ХАМАС. Крім того, він назвав умову для припинення вогню в Газі.

Теги: міністр книги Ізраїль війна ХАМАС Адольф Гітлер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Немає жодної раціональної причини в тому, щоб ось так убиватися об руїни зруйнованої Авдіївки
У цивілізованих країнах до котячого корму ставляться ощадливіше, ніж російські генерали до своїх солдат
Вчора, 16:16
З перших днів широкомасштабної російської агресії Сергій Кузнєв долучився до лав Збройних сил України
Трагедія у 128-й бригаді: названо перші імена жертв
5 листопада, 22:16
На нафтопереробному заводі виникла пожежа
Ворожий дрон влучив у нафтопереробний завод у Кременчуці (фото)
1 листопада, 07:52
Атака на Славуту: кількість постраждалих зросла
Атака на Славуту: кількість постраждалих зросла
25 жовтня, 14:21
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант пообіцяв, що ЦАХАЛ здійснить наземне вторгнення у Сектор Гази
Міністр оборони Ізраїлю анонсував смертоносну атаку по Сектору Гази
23 жовтня, 21:10
Як Atacms ускладнять життя окупантам: роз’яснення ЗСУ
Як Atacms ускладнять життя окупантам: роз’яснення ЗСУ
19 жовтня, 18:34
У Секторі Гази гуманітарна катастрофа
Єгипет оголосив про відкриття «стійкого» каналу доставки допомоги до Гази
19 жовтня, 06:36
Знімальний процес фільму «Буча»
Кіно про війну. Чому важливо знімати вже зараз
14 жовтня, 19:27
Єрмак зазначив, що українські бійці наразі тримають позиції у складних боях
Окупанти використовують фосфор у наступі на Авдіївку
13 жовтня, 11:37

Політика

Грузія відмовляється від антиросійських санкцій: парламент вигадав пояснення
Грузія відмовляється від антиросійських санкцій: парламент вигадав пояснення
Президент Ізраїлю показав «Майн кампф» Гітлера, яку ЦАХАЛ виявив у схованках ХАМАСу
Президент Ізраїлю показав «Майн кампф» Гітлера, яку ЦАХАЛ виявив у схованках ХАМАСу
Трамп обіцяє швидко закінчити війну в Україні у разі перемоги
Трамп обіцяє швидко закінчити війну в Україні у разі перемоги
Путін боїться нового заколоту: хто може піти маршем на Москву
Путін боїться нового заколоту: хто може піти маршем на Москву
Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом українського народу
Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом українського народу
Лідер республіканців у Сенаті США прокоментував блокування допомоги Україні
Лідер республіканців у Сенаті США прокоментував блокування допомоги Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Залужний і Буданов готують переворот: росіяни через китайські сайти запустили новий фейк
23K
Суд поставив провокативне питання трактористу з Волині, який не хоче воювати
16K
Названо олігарха, який у 2023 році найбільше заробив на «Єдиному марафоні»
14K
Мовний скандал у Дніпрі: викладачка вишу вимагала від студентки відповідати російською
14K
ООН визнала ізраїльські поселення в Палестині незаконними
11K
Повернення H&M у Київ. Нардеп пояснив, що його обурило у «кілометрових чергах»

Новини

Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
Сьогодні, 08:58
Окупанти штурмують за підтримки авіації на шістьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада
Сьогодні, 05:51
Україна посилює атаки на важливі об'єкти російської інфраструктури: оцінка ISW
Сьогодні, 04:15
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Дощі та сильний вітер: прогноз погоди на 12 листопада
Вчора, 05:30

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту