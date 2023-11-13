Президент Ізраїлю показав «Майн кампф» Гітлера, яку ЦАХАЛ виявив у схованках ХАМАСу

Ісаак Герцог: «Терорист писав нотатки, розмічав розділи і знову і знову вивчав ідеологію Адольфа Гітлера»

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог продемонстрував арабомовну версію автобіографічного маніфесту Адольфа Гітлера «Майн Кампф», яка, згідно його тверджень, була знайдена на тілі бійця ХАМАСу в одному з приміщень в Секторі Гази. Про це повідомляє служба «Бі-Бі-Сі».

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Герцог продемонстрував копію книги нацистського лідера під час відеоінтерв’ю з кореспонденткою «Бі-Бі-Сі» Лаурою Куенсберг і сказав, що вона підтверджує природу ненависті, проти якої Ізраїль бореться у своїй кампанії зі знищення ХАМАСу після шокової атаки терористичної групи минулого місяця.

«Ця книга призвела до Голокосту і Другої світової війни. Цю книгу знайшли кілька днів тому на півночі Гази, в дитячій кімнаті, яка стала базою для терористичної діяльності терористичної організації ХАМАС», – заявив Герцог журналістам.

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«Терорист писав нотатки, розмічав розділи і знову і знову вивчав ідеологію Адольфа Гітлера ненавидіти євреїв, вбивати євреїв, спалювати і вбивати євреїв, де б вони не були. Це справжня війна, з якою ми зіткнулися», – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що із Сектору Гази за день евакуювалася рекордна кількість іноземців.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльські сили завершили оточення міста Газа і вбили «тисячі» бойовиків ХАМАС. Крім того, він назвав умову для припинення вогню в Газі.