Блокування траншу військової допомоги Україні від ЄС: Угорщина зробила заяву
Угорщина наразі є найбільшою перешкодою у спробі Європейського союзу допомогти Україні
Угорщина не перестане блокувати військову допомогу Україні у розмірі 500 млн євро у рамках Європейського фонду миру. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає The Guardian.
За словами міністра, блокування протримається доти, доки Україна не надасть Угорщині гарантій, що більше не вноситиме OTP Bank або інші угорські компанії до міжнародного списку спонсорів війни.
Сіярто додав, що сьогодні, 13 листопада, під час засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського союзу на нього «намагалися чинити тиск» з метою підтримки виділення 500 млн євро на допомогу Україні, але він повторив, що Будапешт не може підтримати ініціативу без гарантій від Києва.
Нагадаємо, Угорщина наразі є найбільшою перешкодою у спробі Європейського союзу допомогти Україні.
4 травня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення ухвалено через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в Росії та фактичне визнання так званих Донецької та Луганської «народних республік».
Після цього Угорщина почала блокувати транші для України взамін на виключення OTP Bank з переліку спонсорів війни.
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