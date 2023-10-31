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Прикордонники показали, як ударили по піхоті окупантів біля Бахмута (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прикордонники показали, як ударили по піхоті окупантів біля Бахмута (відео)
Активність ворожої піхоти на позиціях відстежила аеророзвідка ЗСУ
фото скріншот відео

Опорний пункт противника зазнав удару від мінометного розрахунку прикордонників

Сили оборони України виявили російських військових на Бахмутському напрямку і знищили їх із мінометів.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Прикордонники-мінометники «насипають» окупантам на Бахмутському напрямку», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що опорний пункт противника зазнав удару від мінометного розрахунку прикордонників.

Активність ворожої піхоти на позиціях відстежила аеророзвідка ЗСУ, а «заспокоїв» ворожі сили раптовий вогневий наліт від прикордонників-мінометників.

«Пара артилерійських мін й загарбники у зруйнованих фортифікаційних спорудах підраховують втрати живої сили», – додали у ДПСУ.

Триває 615-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав сім ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Сьогодні російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши чотири балістичні ракети Іскандер-М та зенітні керовані ракети С-400 по цивільній інфраструктурі. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

 

Теги: прикордонники окупанти обстріл інфраструктура війна

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