Прикордонники показали, як ударили по піхоті окупантів біля Бахмута (відео)

Опорний пункт противника зазнав удару від мінометного розрахунку прикордонників

Сили оборони України виявили російських військових на Бахмутському напрямку і знищили їх із мінометів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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«Прикордонники-мінометники «насипають» окупантам на Бахмутському напрямку», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що опорний пункт противника зазнав удару від мінометного розрахунку прикордонників.

Активність ворожої піхоти на позиціях відстежила аеророзвідка ЗСУ, а «заспокоїв» ворожі сили раптовий вогневий наліт від прикордонників-мінометників.

«Пара артилерійських мін й загарбники у зруйнованих фортифікаційних спорудах підраховують втрати живої сили», – додали у ДПСУ.

Триває 615-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав сім ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Сьогодні російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши чотири балістичні ракети Іскандер-М та зенітні керовані ракети С-400 по цивільній інфраструктурі. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.

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Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.