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СБУ затримала на кордоні колаборантку, яка допомагала окупантам у Херсоні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
СБУ затримала на кордоні колаборантку, яка допомагала окупантам у Херсоні
Колаборанткам загрожує до 10 років тюрми
фото: СБУ

Колаборантки працювали в окупаційному «управлінні соцполітики РФ», яке діяло після захоплення Херсона

Служба безпеки України викрила ще двох чиновниць-колаборанток у Херсоні. Одна з них намагалася втекти від правосуддя за кордон. Втім, співробітники СБУ завадили цьому і затримали зловмисницю біля кордону з Євросоюзом. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Фігурантками виявились дві посадовиці: одна з міського управління праці та соціального захисту населення, а інша ‒ регіонального представництва Фонду держмайна.

Після захоплення міста жінки підтримали російських загарбників і за це отримали «призначення» до місцевої окупаційної адміністрації РФ.

Там їх влаштували на керівні «посади» у лавах окупаційного підрозділу «соцполітики Херсонського міського округу».

Так, одна з колаборанток очолила «відділ інформаційної роботи та документообігу». Там вона займалась переоформленням установчих документів за російським «законодавством» та підшукувала «кадри» для подальшого працевлаштування до псевдоустанови.

Інша зловмисниця завідувала так званим «відділом нарахувань». За даними слідства, вона погрожувала місцевим жителям скасуванням соцвиплат, якщо вони відмовляться отримувати паспорти РФ.

На підставі зібраних доказів зловмисницям повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі обидві зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.

СБУ затримала на кордоні колаборантку, яка допомагала окупантам у Херсоні фото 1
СБУ затримала на кордоні колаборантку, яка допомагала окупантам у Херсоні фото 2

Стабілізаційні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської обласної та Скадовської окружної прокуратур.

Теги: колабораціонізм СБУ Херсон окупанти

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