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    Кримінал

    Журналісти ідентифікували окупанта, який «спалився» через фото звірств під Києвом

    Це вбивство могло залишитися неприкритим, але окупант &laquo;спалився&raquo; на власній недбалості та тупості - Журналісти ідентифікували окупанта, який «спалився» через фото звірств під Києвом
    Це вбивство могло залишитися неприкритим, але окупант «спалився» на власній недбалості та тупості
    фото: facebook / Dima Replianchuk

    Під час окупації населеного пункту росіянин робив селфі, мародерив та знімав інших загарбників

    Вдалося ідентифікувати російського окупанта, який в селі Андріївка недалеко від Києва холоднокровно стратив місцевого жителя. 20-річний інтервент Данііл Фролкін з сибірської глибинки раніше не значився в списках 64-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, що звірствувала в Бучі, і що були оприлюднені українською розвідкою, оскільки загарбник не публікував фото з війни в Україні в соцмережах. Про це розповів журналіст «Слідство.Інфо» Дмитро Реплянчук у своєму Facebook.

    Зазначається, що це вбивство могло залишитися неприкритим. Але окупант «спалився» на власній недбалості та тупості.

    Так, наприкінці лютого, коли загарбники зайняли село Андріївка (знаходиться між Бородянкою і Макаровим), Фролкін, як і інші його товариші по службі, відібрав у пенсіонерів мобільний телефон. Замість того, щоб кинути смартфон з іншими вкраденими в загальний пакет, інтервент вирішив залишити його собі.

    Під час окупації населеного пункту росіянин робив селфі, мародерів, знімав інших загарбників, хвалився своїми злочинами та фотодокументував їх.

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    Журналісти ідентифікували окупанта, який «спалився» через фото звірств під Києвом
    Журналісти ідентифікували окупанта, який «спалився» через фото звірств під Києвом
    Журналісти ідентифікували окупанта, який «спалився» через фото звірств під Києвом

    Коли у березні ВСУ погнали окупантів і звільняли село, Фролкін перед втечею повидаляв всі знімки на мобільнику і викинув його.

    Через кілька тижнів телефон знайшли власники, і за допомогою родича відновили видалені фото з кошика, сподіваючись, що вдасться повернути сімейні знімки. Замість цього вони побачили фотосесію російських катів, які й відібрали у них девайс.

    Так журналістам і розслідувачам і вдалося встановити особу Данііла Фролкіна.

    «Він з депресивного містечка Рубцовськ західного Сибіру. Виріс у злиднях, невдовзі після школи пішов до армії. В Україну 20-річний Фролкін приїхав «вбивати бандерівців і Зеленського», як він хвалився місцевим», –йдеться в публікації.

    Жителі села Андріївка впізнали і Фролкіна, і інших окупантів, показали, де вони фотографувалися в селі та де цей російський солдат пострілом в потилицю вбив цивільного Ігоря Єрмакова, справжнього власника цього самого телефону – у чоловіка, взятого в заручники, були зв'язані за спиною руки, а страту загарбник здійснив біля трансформаторного стовпа.

    Пана Ігоря окупанти перед цим катували, оскільки виявили у відібраному телефоні знімки російської військової техніки – чоловік фотографував пересування інтервентів і передавав дані ЗСУ, щоб допомогти захисникам України.

    Вдалося з'ясувати імена й інших товаришів по службі Фролкіна, і хто був командиром воєнних злочинців.

    Вдова Єрмакова розповіла журналістам, що її чоловік сам родом з Іркутська, і його рідна сестра зараз проживає в Росії.

    «Коли я написала його рідній сестрі, так вона мені написала: «Винні тільки ти і твоя країна. Будьте прокляті». За що? За що я проклята? Я їй написала: «Не я до вас перша пішла».. Сестра рідна (чоловіка – ред.). Так», – ось так пані Ірина описала своє спілкування з родичкою чоловіка, вбитого окупантами, та її реакцію.

    Раніше Венедиктова показала десять російських солдатів, причетних до звірств у Бучі.

    До слова, прокурор Гаазького трибуналу знову приїде до України. Карім Хан зосередить увагу на сексуальних і гендерних злочинах росіян в Україні.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна селфі вбивство телефон заручники Україна журналіст окупація #stoprussia
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    Журналісти ідентифікували окупанта, який «спалився» через фото звірств під Києвом