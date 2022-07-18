Журналісти ідентифікували окупанта, який «спалився» через фото звірств під Києвом

Вдалося ідентифікувати російського окупанта, який в селі Андріївка недалеко від Києва холоднокровно стратив місцевого жителя. 20-річний інтервент Данііл Фролкін з сибірської глибинки раніше не значився в списках 64-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, що звірствувала в Бучі, і що були оприлюднені українською розвідкою, оскільки загарбник не публікував фото з війни в Україні в соцмережах. Про це розповів журналіст «Слідство.Інфо» Дмитро Реплянчук у своєму Facebook .

Зазначається, що це вбивство могло залишитися неприкритим. Але окупант «спалився» на власній недбалості та тупості.

Так, наприкінці лютого, коли загарбники зайняли село Андріївка (знаходиться між Бородянкою і Макаровим), Фролкін, як і інші його товариші по службі, відібрав у пенсіонерів мобільний телефон. Замість того, щоб кинути смартфон з іншими вкраденими в загальний пакет, інтервент вирішив залишити його собі.

Під час окупації населеного пункту росіянин робив селфі, мародерів, знімав інших загарбників, хвалився своїми злочинами та фотодокументував їх.

Коли у березні ВСУ погнали окупантів і звільняли село, Фролкін перед втечею повидаляв всі знімки на мобільнику і викинув його.

Через кілька тижнів телефон знайшли власники, і за допомогою родича відновили видалені фото з кошика, сподіваючись, що вдасться повернути сімейні знімки. Замість цього вони побачили фотосесію російських катів, які й відібрали у них девайс.

Так журналістам і розслідувачам і вдалося встановити особу Данііла Фролкіна.

«Він з депресивного містечка Рубцовськ західного Сибіру. Виріс у злиднях, невдовзі після школи пішов до армії. В Україну 20-річний Фролкін приїхав «вбивати бандерівців і Зеленського», як він хвалився місцевим», –йдеться в публікації.

Жителі села Андріївка впізнали і Фролкіна, і інших окупантів, показали, де вони фотографувалися в селі та де цей російський солдат пострілом в потилицю вбив цивільного Ігоря Єрмакова, справжнього власника цього самого телефону – у чоловіка, взятого в заручники, були зв'язані за спиною руки, а страту загарбник здійснив біля трансформаторного стовпа.

Пана Ігоря окупанти перед цим катували, оскільки виявили у відібраному телефоні знімки російської військової техніки – чоловік фотографував пересування інтервентів і передавав дані ЗСУ, щоб допомогти захисникам України.

Вдалося з'ясувати імена й інших товаришів по службі Фролкіна, і хто був командиром воєнних злочинців.

Вдова Єрмакова розповіла журналістам, що її чоловік сам родом з Іркутська, і його рідна сестра зараз проживає в Росії.

«Коли я написала його рідній сестрі, так вона мені написала: «Винні тільки ти і твоя країна. Будьте прокляті». За що? За що я проклята? Я їй написала: «Не я до вас перша пішла».. Сестра рідна (чоловіка – ред.). Так», – ось так пані Ірина описала своє спілкування з родичкою чоловіка, вбитого окупантами, та її реакцію.

Раніше Венедиктова показала десять російських солдатів, причетних до звірств у Бучі.

До слова, прокурор Гаазького трибуналу знову приїде до України. Карім Хан зосередить увагу на сексуальних і гендерних злочинах росіян в Україні.