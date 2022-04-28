Прокурор Гаазького трибуналу знову приїде до України

Карім Хан зосередить увагну на сексуальних і гендерних злочинах росіян в Україні

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Ханзаявив, що планує знову відвідати Україну у межах розслідування воєнних злочинів Росії. Про це він сказав в ефірі EBU, інформує Суспільне.

«Так, дасть Бог, звичайно. Я неодноразово казав, що не можна бути ефективним як адвокатом, так і слідчим, не знаючи країни і не дізнавшись про неї. Нам потрібно насправді проводити час у країні. І це те, що ми намагаємося зробити з командою», — сказав Хан.

Щодо доказів сексуального насильства росіян проти українських громадян прокурор наголосив, що кожен доказ має бути оцінений неупереджено та об’єктивно. При цьому Хан зауважив, що буде віддавати перевагу сексуальним і гендерним злочинам.

«А злочини проти дітей традиційно недостатньо повідомляються, недостатньо розслідуються і караються. Діти дуже часто бувають непомітними. І ми повинні висвітлити їх з точки зору того, як на них впливає конфлікт», — вважає очільник Міжнародного кримінального суду.

«Нам повинно бути соромно, що в 2022 році ми продовжуємо бачити насильство, яке може становити геноцид, злочини проти людства та військові злочини», — додав він.

Нагадаємо, що 13 квітня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав місто Буча під Києвом, де загинули кілька сотень мирних жителів від рук російських окупантів. «Україна є місцем злочину. Ми тут (у Бучі. – Ред.), тому що маємо розумні підстави вважати, що вчинялися злочини, які підпадають під юрисдикцію МКС. Ми повинні пробити туман війни, щоб дістатися істини», - сказав Хан.

Крім цього, в інтерв’ю «Главкому» кандидат юридичних наук Микола Гнатовський, суддя Європейського суду з прав людини від України, який у минулому очолював Комітет Ради Європи з питань запобігання катуванням, заявив: нинішня фаза агресії РФ нарешті підштовхнула Міжнародний кримінальний суд перейти до стадії офіційного розслідування злочинів, які було скоєно з 2014 року. Це дуже важлива стадія, бо вона переходить у конкретні звинувачення конкретних людей із подальшим арештом.

«Ще 42 держави звернулися до Міжнародного кримінального суду із вимогою розслідувати злочини, що зараз вчиняються Росією на території України. Тож суд, якщо він буде наразі ефективним в Україні, має шанс, так би мовити, виправдатися за всі свої відносні невдачі попередніх двадцяти років», – пояснив Гнатовський.