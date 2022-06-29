«Багато трупів». Полонений окупант розповів, як тонув крейсер «Москва» (відео)

Після побаченого на крейсері «Москва» російський матрос подався у піхоту

СБУ допитала російського моряка, який після невдалого порятунку флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера «Москва» перейшов у піхоту. Окупант потрапив у полон у Волновахському районі на Донеччині. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Російський військовий розповів, як відбувалися спроби врятувати моряків із крейсера «Москва», який тонув.

«Там було багато трупів і в основному порятунок відбувався дуже сумно. Корабель втратили, він потонув, його не змогли відбуксирувати… Я надивився, що було на «Москві», і не хотів далі бачити, що посередині моря вмираєш. Це дуже страшно. І я відмовився», – розповідає колишній матрос.

Так він «перекваліфікувався» у піхотинця, щоб воювати в Україні. За три тижні інструктори-вагнерівці допомогли йому «змінити профіль». І невдовзі його відправили на розвідку у Волноваський район.

Перше ж бойове завдання виявилося провальним: «розвідники» натрапили на засідку ЗСУ і вціліти вдалося лише трьом із 30. За словами російського військового, його командири дали вказівку уцілілим залишити поранених, бо інакше вони не зможуть втекти.

Медичну допомогу окупант отримав уже від бійців ЗСУ, які взяли його полон. Зараз він надає свідчення СБУ.

Нагадаємо, українські військові завдали удару українськими ракетами «Нептун» по ворожому крейсеру «Москва» 13 квітня. Водночас у Міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.

У командуванні ЧФ РФ вже почалися «чистки» з метою пошуку «винного» у знищенні крейсера. Командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Ігоря Осіпова зняли з посади та заарештували після знищення крейсера «Москва».

Українська розвідка раніше повідомляла, що російські спецслужби примушують родини моряків з крейсера «Москва» замовчувати інформацію про своїх загиблих родичів. Родичів намагаються вмовити ні з ким не спілкуватися про своїх синів та чоловіків, які служили на крейсері. У разі відмови їм починають погрожувати невиплатами компенсацій та кримінальним переслідуванням.

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