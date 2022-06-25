  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. «Кинули, як м'ясо»: окупант розповів, як армія Росії тікає з Харківщини
рус
    Події в Україні

    «Кинули, як м'ясо»: окупант розповів, як армія Росії тікає з Харківщини

    Російські військові масово тікають зі своїх підрозділів - «Кинули, як м'ясо»: окупант розповів, як армія Росії тікає з Харківщини
    Російські військові масово тікають зі своїх підрозділів
    фото з відкритих джерел

    Рашист бідкається, що він не хоче йти у наступ через великі втрати в окупаційній армії

    Російський окупант у телефонній розмові розповів, як загарбники тікають з Харківщини, щоб їх не ліквідували. Про це йдеться у перехопленій розмові, яку опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    Російський окупант наразі перебуває у Харківській області. Він у телефонній розмові бідкається, що його БТР згорів. Також загарбник зізнається, що відмовляється йти у наступ через великі втрати окупаційної армії.

    Окупант також розповідає, що вже втекло 80 осіб, а серед його відділення залишилось тільки 6.

    «Вчора в наступ вони ходили. Я план подивився, кажу, хлопці ну вас на… (до дідька). Я з вами не піду. Вам п… (каюк) буде. Ніхто не знає по двохсотих. Там, кажуть, взагалі відділення в… (знищили) в БТР. Там трьохсотих троє людей залишилось. Якимось чином на зв’язок вийшли. Їх там кинули всіх. Хто міг з… (втекти), той з… (втік). Я вже думаю руки в ноги і вперед. Відпустку не дають, пішли на… (геть). Типу наступ, яка відпустка… Типу бабла не платять, заміни немає. А тут просто кинули, як м’ясо йо… (мерзенне). З… (втекло) вже людей вісімдесят. Нас залишилось людей шість», – розповідає загарбник.

    Нагадаємо, СБУ оприлюднила перехоплення розмови російських окупантів, де ті обговорюють нові лайфхаки, як втекти з війни в Україні, та зізнаються, що пиячать від страху.

    Раніше СБУ оприлюднила перехоплення телефонної розмови, у якій російські окупанти обговорюють, що російські командири-офіцери складають зброю та залишають свій особовий склад напризволяще.

    Також повідомлялося, що російські військові сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника. Про це свідчить перехоплення розмови окупантів, які оприлюднила Служба безпеки України. Також рашисти на Харківському напрямку бунтують і відмовляються воювати.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Кинули, як м'ясо»: окупант розповів, як армія Росії тікає з Харківщини