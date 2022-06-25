«Кинули, як м'ясо»: окупант розповів, як армія Росії тікає з Харківщини

Рашист бідкається, що він не хоче йти у наступ через великі втрати в окупаційній армії

Російський окупант у телефонній розмові розповів, як загарбники тікають з Харківщини, щоб їх не ліквідували. Про це йдеться у перехопленій розмові, яку опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Російський окупант наразі перебуває у Харківській області. Він у телефонній розмові бідкається, що його БТР згорів. Також загарбник зізнається, що відмовляється йти у наступ через великі втрати окупаційної армії.

Окупант також розповідає, що вже втекло 80 осіб, а серед його відділення залишилось тільки 6.

«Вчора в наступ вони ходили. Я план подивився, кажу, хлопці ну вас на… (до дідька). Я з вами не піду. Вам п… (каюк) буде. Ніхто не знає по двохсотих. Там, кажуть, взагалі відділення в… (знищили) в БТР. Там трьохсотих троє людей залишилось. Якимось чином на зв’язок вийшли. Їх там кинули всіх. Хто міг з… (втекти), той з… (втік). Я вже думаю руки в ноги і вперед. Відпустку не дають, пішли на… (геть). Типу наступ, яка відпустка… Типу бабла не платять, заміни немає. А тут просто кинули, як м’ясо йо… (мерзенне). З… (втекло) вже людей вісімдесят. Нас залишилось людей шість», – розповідає загарбник.

Нагадаємо, СБУ оприлюднила перехоплення розмови російських окупантів, де ті обговорюють нові лайфхаки, як втекти з війни в Україні, та зізнаються, що пиячать від страху.

Раніше СБУ оприлюднила перехоплення телефонної розмови, у якій російські окупанти обговорюють, що російські командири-офіцери складають зброю та залишають свій особовий склад напризволяще.

Також повідомлялося, що російські військові сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника. Про це свідчить перехоплення розмови окупантів, які оприлюднила Служба безпеки України. Також рашисти на Харківському напрямку бунтують і відмовляються воювати.

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