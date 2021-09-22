ЗМІ: авто Шефіра після обстрілу проїхало ще кілька кілометрів, є свідок замаху

За попередньою інформацією, у водія Сергія Шефіра влучили три кулі

Обстріл авто Сергія Шефіра відбувся на виїзді з села Ходосівка під Києвом

Автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра після того, як був обстріляний, проїхав ще 5 км. Про це повідомляє bihus.info. Натомість паблік Telegram-канал PavlovskyNews стверджує, що автівка проїхала не 5, а 15 км.

«Обстріл авто Сергія Шефіра відбувся на виїзді з села Ходосівка під Києвом, по дорозі від котеджного містечка, де живе перший помічник президента. Як виявилося пізніше, у водія Шефіра влучили три кулі. Попри це, йому вдалося доїхати до АТБ біля села Лісники, що у 5 кілометрах від місця обстрілу», – пише bihus.info.

Тим часом видання Vesti.ua повідомляє, що на місці події був робітник, який став свідком замаху.

Він розповів, що коли почалася стрілянина, попереду Audi A8, в якій був Шефір, їхала чорна машина, а позаду – білий мікроавтобус.

«Ми взагалі-то в Трипіллі працюємо, їхали, почули, що там щось затріщало. Коли почалася стрілянина, поруч з Audi попереду від неї, їхав чорний автомобіль, а відразу позаду білий мікроавтобус», – розповів він.

Зазначимо, Шефір назвав мету замаху на себе та розкрив деталі стрілянини.

До слова, Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За попередніми даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.

Нагадаємо, що Сергій Шефір був одним з лідерів виборчого штабу Володимира Зеленського, а у травні 2019 року став першим помічником президента. Перед тим він разом із Зеленським працював у «Студії Квартал-95».

Нещодавно ЗМІ писали, що в серпні 2021 року сталася сварка президента Зеленського з його давнім другом Шефіром. Журналісти стверджують, що конфлікт між ними був настільки серйозним, що помічник президента забирав свої речі з офісу і не приходив на Банкову.

Надалі Шефір продовжив роботу на посаді першого помічника президента, проте, за інформацією «УП», не впливав уже «майже ні на що». У статті йшлося про те, що звести до нуля вплив на Зеленського його давніх близьких друзів, серед яких і Сергій Шефір, зміг керівник офісу президента Андрій Єрмак.