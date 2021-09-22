Розстріл авто Шефіра. Перші висновки

Психологічне залякування було важливішим, ніж ліквідація Шефіра

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Машина Сергея Шефира обстреляна в селе Лесники, когда он ехал в Киев своим обычным неизменным маршрутом из своего дома в коттеджном поселке Італійський маєток в селе Иванковичи.

Дорога из Иванковичи до трассы около 15 километров, там много удобных глухих мест для организации засады. Однако стреляли в Лесниках, рядом с Обуховской трассой, там где значительный трафик и людный населенный пункт.

Стрельба велась с близкой дистанции. Был дана автоматная очередь. Попадания кучные только по месту водителя. Водитель тяжело ранен.

При этом Шефир ездит с водителем, а по заднему пассажирскому ряду, где обычно размещается Шефир, ни одного попадания нет.

Выскажу свое мнение.

На узкой дороге, примыкающей к лесу из Иваноковичей, много мест для блокирования дороги и организации засады. Пути отхода также весьма удобные и скрытные. Странно не использовать эту возможность, если задача действительно убить Шефира.

Стрельба в Лесниках удобна для киллеров только одним – возможностью быстро покинуть место преступления на автомобильном транспорте.

Стрельба ограничилась только одной очередью, первые выстрелы были направлены по водителю, дальше пошло рассеивание. Киллер не стал проверять машину и не ставил целью добить всех. Хотя сопротивления не было.

Факты таковы:

1. Точкой обстрела было избрано людное место. Выбирая место в Лесниках, стрелок получил самую удобную точку для отхода. При покушении в Киеве перекрыть выезды гораздо удобней. При покушении на трассе близ коттежного поселка долго добираться до скоростной трассы. А в Лесниках Обуховская трасса, можно сразу уйти далеко и затеряться в потоке машин.

2. Стрельба велась с ближней дистанции. Стрелок не встретил сопротивления, машина вскоре остановилась. Однако он не сблизился, и не преследовал машину, не добил всех в машине, и даже не дострелял по цели весь магазин. То есть задачи проконтролировать убийство Шефира у него не было.

Вывод:

Судя по исполнению, психологическое запугивание было важнее, чем ликвидация Шефира.

Кого хотели запугать? Какие мотивы?

Это не удастся установить надежно без задержания киллера.

Понятно, прежде всего можно запугать самого Шефира.

Но одновременно – президента Зеленского. Офис президента. Партию и фракцию президента.

Это могли сделать для того, чтобы отсрочить принятие какого-то закона, например, как вариант, закона против олигархов, а возможно и наоборот – чтобы ускорить его принятие.

Продюсеров политических сериалов у нас немало.

Вариантов много.

Сейчас все зависит от действий полиции и задержания киллера, без этого ничего надежно распутать не удастся.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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