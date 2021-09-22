На Шефіра була влаштована засідка в лісі – нардеп
Арахамія назвав три можливі причини замаху на першого помічника президента
Замах на першого помічника президента Сергія Шефіра стався на дорозі. По його машині стріляли з лісу, де була влаштована засідка. Про це сказав журналістам глава фракції Слуга народу Давид Арахамія.
«Коли почали стріляти, водій по газах... Там є дорога через ліс, і там була засідка фактично», – зазначив він.
Арахамія назвав три можливі причини замаху: «привіт» від криміналітету та контрабандистів, «російський слід» і діяльність Шефіра за антиолігархічним напрямком.
Також він додав, що у Шефіра не було особистої охорони, і той раніше не помічав за собою стеження.
Про те, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони, також повідомив нардеп із «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.
«Шефір частіше пересувався за кермом один. У нього не було охорони, також він їздить без супроводження. Люди, які готували замах, знали, що Шефір їздить сам, але на цей раз він поїхав з водієм. Стан водія середньої тяжкості, зараз йому роблять операцію», – написав він.
Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. На них авто виглядало акуратно припаркованим.
Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.
Як повідомляв «Главком», невстановлені особи з автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили близько 10 пострілів по автомобілю. Пораненого водія госпіталізовано.
Шефір впевнений, що цілили в нього. Він каже, що сам часто їздить за кермом, але цього разу був у машині з водієм, якого тяжко поранили.
Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила з місця події, що невідомі із автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили близько 10 пострілів по автівці.
Нагадаємо, що Сергій Шефір був одним з лідерів виборчого штабу Володимира Зеленського, а у травні 2019 року став першим помічником президента. Перед тим він разом із Зеленським працював у «Студії Квартал-95».
Нещодавно ЗМІ писали, що в серпні 2021 року сталася сварка президента Зеленського з його давнім другом Шефіром. Журналісти стверджують, що конфлікт між ними був настільки серйозним, що помічник президента забирав свої речі з офісу і не приходив на Банкову.
Надалі Шефір продовжив роботу на посаді першого помічника президента, проте, за інформацією «УП», не впливав уже «майже ні на що». У статті йшлося про те, що звести до нуля вплив на Зеленського його давніх близьких друзів, серед яких і Сергій Шефір, зміг керівник офісу президента Андрій Єрмак.