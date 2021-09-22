На Шефіра була влаштована засідка в лісі – нардеп

Арахамія назвав три можливі причини замаху на першого помічника президента

Замах на першого помічника президента Сергія Шефіра стався на дорозі. По його машині стріляли з лісу, де була влаштована засідка. Про це сказав журналістам глава фракції Слуга народу Давид Арахамія.

«Коли почали стріляти, водій по газах... Там є дорога через ліс, і там була засідка фактично», – зазначив він.

Арахамія назвав три можливі причини замаху: «привіт» від криміналітету та контрабандистів, «російський слід» і діяльність Шефіра за антиолігархічним напрямком.

Також він додав, що у Шефіра не було особистої охорони, і той раніше не помічав за собою стеження.

Про те, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони, також повідомив нардеп із «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.

«Шефір частіше пересувався за кермом один. У нього не було охорони, також він їздить без супроводження. Люди, які готували замах, знали, що Шефір їздить сам, але на цей раз він поїхав з водієм. Стан водія середньої тяжкості, зараз йому роблять операцію», – написав він.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. На них авто виглядало акуратно припаркованим.

фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

Як повідомляв «Главком», невстановлені особи з автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили близько 10 пострілів по автомобілю. Пораненого водія госпіталізовано.

Шефір впевнений, що цілили в нього. Він каже, що сам часто їздить за кермом, але цього разу був у машині з водієм, якого тяжко поранили.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила з місця події, що невідомі із автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили близько 10 пострілів по автівці.

Нагадаємо, що Сергій Шефір був одним з лідерів виборчого штабу Володимира Зеленського, а у травні 2019 року став першим помічником президента. Перед тим він разом із Зеленським працював у «Студії Квартал-95».

Нещодавно ЗМІ писали, що в серпні 2021 року сталася сварка президента Зеленського з його давнім другом Шефіром. Журналісти стверджують, що конфлікт між ними був настільки серйозним, що помічник президента забирав свої речі з офісу і не приходив на Банкову.

Надалі Шефір продовжив роботу на посаді першого помічника президента, проте, за інформацією «УП», не впливав уже «майже ні на що». У статті йшлося про те, що звести до нуля вплив на Зеленського його давніх близьких друзів, серед яких і Сергій Шефір, зміг керівник офісу президента Андрій Єрмак.