«Відповідь буде сильною». Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра

Володимир Зеленський заявив, що одразу після виступу на Генасамблеї ООН він вирушає у Київ

Президент не уточнив, кому саме він буде відповідати, адже злочинців ще не знайшли

Президент України Володимир Зеленський, який наразі перебуває у Сполучених Штатах, прокоментував замах на свого першого помічника Сергія Шефіра.

Він наголосив, що було розстріляно авто не просто першого помічника, а близького друга та товариша.

«Сергій живий. Водія, на жаль, поранено. Зараз він знаходиться в лікарні. На місці працюють правоохоронці і введено план «Перехоплення». Вважається, що це був замах на вбивство. Одразу після виступу на Генасамблеї ООН я вирушаю до столиці. Хто за цим стоїть, скажу відверто, не знаю. Поки що. Які це сили? Може бути внутрішні або зовнішні. Але силами не вважаю їх, тому що передавати мені «привіт» пострілами з лісу по автомобілю мого друга це слабкість. А ось відповідь буде сильною», – наголосив Зеленський.

Він додав, що на міцність його команди ця подія не впливає.

«На той курс, який я обрав зі своєю командою, до змін, до детінізації нашої економіки, до боротьби з криміналітетом, великими впливовими фінансовими групами це ніяк не впливає. А навіть навпаки. Тому що цей мандат на зміни мені дав народ України», – резюмував Зеленський.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За останіми даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.

Нагадаємо, що Сергій Шефір був одним з лідерів виборчого штабу Володимира Зеленського, а у травні 2019 року став першим помічником президента. Перед тим він разом із Зеленським працював у «Студії Квартал-95».

Нещодавно ЗМІ писали, що в серпні 2021 року сталася сварка президента Зеленського з його давнім другом Шефіром. Журналісти стверджують, що конфлікт між ними був настільки серйозним, що помічник президента забирав свої речі з офісу і не приходив на Банкову.

Надалі Шефір продовжив роботу на посаді першого помічника президента, проте, за інформацією «УП», не впливав уже «майже ні на що». У статті йшлося про те, що звести до нуля вплив на Зеленського його давніх близьких друзів, серед яких і Сергій Шефір, зміг керівник офісу президента Андрій Єрмак.



