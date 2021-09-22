Замах на Шефіра: по машині вистрілили 18 разів

У справі про замах на Шефіра слідство відпрацьовує кілька версій

Водій Шефіра після стрілянини самостійно доїхав до безпечної парковки, після чого вже викликали швидку та поліцію

По автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів. Поранення отримав водій, але його життю вже нічого не загрожує. Про це під час брифінгу повідомив керівник прокуратури Київської області Олексій Хоменко.

«Автомобіль, в якому знаходився Шефір, їхав у напрямку Києва, між селами Ходосівка і Лісники по автомобілю з посадки було скоєно близько 18 пострілів з автоматичної зброї. Сам Сергій Шефір не постраждав, проте поранення отримав його водій. Зі слів медичних працівників, його життю нічого не загрожує», – зазначив Хоменко.

Він додав, що на місці злочину знаходиться керівництво всіх правоохоронних органів. Він також уточнив, що водій Шефіра після стрілянини самостійно доїхав до безпечної парковки, після чого вже викликали швидку та поліцію.

Своєю чергою речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова повідомила, що «водій отримав близько трьох поранень». За її словами, правоохоронці встановили, що праву сторону автомобіля було обстріляно, одна куля потрапила у задню частину авто.

Як уточнила речниця поліції Київщини, поліція вже має орієнтування щодо авто, яке будуть розшукувати щодо цієї події.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

Як повідомляв «Главком», невстановлені особи з автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили близько 10 пострілів по автомобілю. Пораненого водія госпіталізовано.

Шефір впевнений, що цілили в нього. Він каже, що сам часто їздить за кермом, але цього разу був у машині з водієм, якого тяжко поранили.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила з місця події, що невідомі із автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили близько 10 пострілів по автівці.

Нагадаємо, що Сергій Шефір був одним з лідерів виборчого штабу Володимира Зеленського, а у травні 2019 року став першим помічником президента. Перед тим він разом із Зеленським працював у «Студії Квартал-95».

Нещодавно ЗМІ писали, що в серпні 2021 року сталася сварка президента Зеленського з його давнім другом Шефіром. Журналісти стверджують, що конфлікт між ними був настільки серйозним, що помічник президента забирав свої речі з офісу і не приходив на Банкову.

Надалі Шефір продовжив роботу на посаді першого помічника президента, проте, за інформацією «УП», не впливав уже «майже ні на що». У статті йшлося про те, що звести до нуля вплив на Зеленського його давніх близьких друзів, серед яких і Сергій Шефір, зміг керівник офісу президента Андрій Єрмак.



