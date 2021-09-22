Шефір назвав мету замаху на себе та розкрив деталі стрілянини

Перший помічник президента України Сергій Шефір (ліворуч) на брифінгу у МВС

Перший помічник президента України Сергій Шефір (ліворуч) на брифінгу у МВС

За словами Шефіра, «швидку допомогу» після стрілянини ловили прямо на дорозі

Перший помічник президента України Сергій Шефір на брифінгу у МВС розповів про замах, який стався сьогодні під Києвом. Фрагмент брифінгу оприлюднив Telegram-канал PavlovskyNews.

За словами Шефіра, «швидку допомогу» після стрілянини ловили прямо на дорозі, а поранений водій поводився героїчно.

Помічник Зеленського сказав, що стрілянина почалася прямо на дорозі і його водій прискорив рух. Сам Шефір почуває себе нормально, при цьому він похвалив співробітників поліції, які оперативно спрацювали.

Також він спростував чутки про конфлікт в Офісі президента і нібито пов'язаним з цим замахом. За його словами, президента так не налякати. Основною метою нападу Шефір вважає залякування влади.

До слова, Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За останіми даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.

Нагадаємо, що Сергій Шефір був одним з лідерів виборчого штабу Володимира Зеленського, а у травні 2019 року став першим помічником президента. Перед тим він разом із Зеленським працював у «Студії Квартал-95».

Нещодавно ЗМІ писали, що в серпні 2021 року сталася сварка президента Зеленського з його давнім другом Шефіром. Журналісти стверджують, що конфлікт між ними був настільки серйозним, що помічник президента забирав свої речі з офісу і не приходив на Банкову.

Надалі Шефір продовжив роботу на посаді першого помічника президента, проте, за інформацією «УП», не впливав уже «майже ні на що». У статті йшлося про те, що звести до нуля вплив на Зеленського його давніх близьких друзів, серед яких і Сергій Шефір, зміг керівник офісу президента Андрій Єрмак.