Тіна Кароль визнала: Лобода, Повалій та Ані Лорак продають «Батьківщину»

Кароль: «У 2014 році я сказала, що залишаюся в Україні. Незважаючи на те, що пропозицій було багато»

Українська співачка Тіна Кароль під час візиту в Грузію розповіла, чому вже сім років не їздить із гастролями в Росію. На відміну від виконавиць Світлани Лободи, Таїсії Повалій, Ані Лорак та кількох інших артистів, які всі роки війни працюють у Росії, Тіна Кароль не готова «продавати душу».

Артистка запевнила, що не виступила б у країні-агресорці навіть за високі гонорари. Своє патріотичне рішення виконавиця прийняла ще в 2014 році, одразу скасувавши усі концерти в Росію.

«У 2014 році я сказала, що залишаюся в Україні. Незважаючи на те, що пропозицій було багато. Після цього я не їздила туди з гастролями. То був мій вибір. Я можу продавати свою музику, але не продаю душу», – заявила виконавиця.

Тіна Кароль також розповіла, що не женеться за грошима та кількістю концертів, адже для неї найголовніше – любов та підтримка своїх слухачів.

Нагадаємо, співачка Світлана Лобода, яка поїхала до Росії після початку війни, намагається повернутися на український ринок.

Опальна українська співачка Таїсія Повалій, яка втекла в Росію після подій 2014 року, приїхала до Києва та дала перше інтерв'ю за сім років мовчання.

Нещодавно Ані Лорак, яка проміняла Україну на життя в країні-агресорі Росії, також вперше за сім років дала інтерв'ю українському телеканалу.