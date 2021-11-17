  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус
    Культура

    Тіна Кароль визнала: Лобода, Повалій та Ані Лорак продають «Батьківщину»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тіна Кароль вважає, що гастролі РФ &ndash; прояв відсутності самоідентифікації - Тіна Кароль визнала: Лобода, Повалій та Ані Лорак продають «Батьківщину»
    Тіна Кароль вважає, що гастролі РФ – прояв відсутності самоідентифікації
    фото: колаж/РБК-Україна

    Кароль: «У 2014 році я сказала, що залишаюся в Україні. Незважаючи на те, що пропозицій було багато»

    Українська співачка Тіна Кароль під час візиту в Грузію розповіла, чому вже сім років не їздить із гастролями в Росію. На відміну від виконавиць Світлани Лободи, Таїсії Повалій, Ані Лорак та кількох інших артистів, які всі роки війни працюють у Росії, Тіна Кароль не готова «продавати душу».

    Артистка запевнила, що не виступила б у країні-агресорці навіть за високі гонорари. Своє патріотичне рішення виконавиця прийняла ще в 2014 році, одразу скасувавши усі концерти в Росію.

    «У 2014 році я сказала, що залишаюся в Україні. Незважаючи на те, що пропозицій було багато. Після цього я не їздила туди з гастролями. То був мій вибір. Я можу продавати свою музику, але не продаю душу», – заявила виконавиця.

    Тіна Кароль також розповіла, що не женеться за грошима та кількістю концертів, адже для неї найголовніше – любов та підтримка своїх слухачів.

    Нагадаємо, співачка Світлана Лобода, яка поїхала до Росії після початку війни, намагається повернутися на український ринок.

    Опальна українська співачка Таїсія Повалій, яка втекла в Росію після подій 2014 року, приїхала до Києва та дала перше інтерв'ю за сім років мовчання.

    Нещодавно Ані Лорак, яка проміняла Україну на життя в країні-агресорі Росії, також вперше за сім років дала інтерв'ю українському телеканалу.

    Читайте також:

    Теги: Світлана Лобода артист співачка концерт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Тіна Кароль визнала: Лобода, Повалій та Ані Лорак продають «Батьківщину»