Наче крила сокола. На чому їздять Білик, Кароль та Полякова (відео)

Найкрутіший автомобіль – у Ірини Білик. Вона їздить на електричному кросовері

До об’єктиву відеокамер потрапили автомобілі популярних в Україні співачок – Ірини Білик, Тіни Кароль та Олі Полякової

Київські журналісти дізналися, якими автомобілями послуговуються відомі українські співачки – Ірина Білик, Тіна Кароль та Оля Полякова. Потрапила до об’єктиву відеокамери і Світлана Лобода, яка останнім часом переважно виступає у Росії, але іноді навідується і до Києва.

Найцікавіша автівка – у примадонни української естради Ірини Білик. Вона їздить на Tesla Model X – найдорожчому кросовері від Ілона Маска. В Україні він офіційно не продається. Але у «сірих» дилерів електрокар можна купити приблизно за 3,5 млн грн.

Мабуть, найцікавіша «фішка» Model X – це задні дверцята, які Tesla називає крилами сокола. Вони відчиняються догори – наче сокіл підіймає крила.

Електричний кросовер Tesla Model X

Не менш цікаві у електромобіля і технічні характеристики. За циклом WLTP – стандарт вимірювання в Європі – на одному заряді кросовер може проїхати близько 600 кілометрів. Це один з найкращих показників серед сучасних електрокарів. На таке не здатен навіть розкішний Porsche Taycan.

До 100 кілометрів на годину Tesla Model X розганяється менш ніж за 4 секунди. А її силова установка видає 680 кінських сил.

Салон Model X може комплектуватися додатковими двома кріслами, на яких, наприклад, можна перевозити дітей. Загалом, це один із найкращих електромобілів сучасності.

Цікаво, що до цього Білик їздила на іншому електромобілі Tesla – Model 3. Це найдоступніша модель виробника. В Україні цю модель можна купити приблизно за 1,5 млн грн.

У Світлани Лободи в Україні немає власного автомобіля. Вона орендує мікроавтобус Mercedes.

На мікроавтобусі їздить і Оля Полякова. Її робоча машина Chevrolet Explorer. Така саме колись була в автопарку президента-втікача Віктора Януковича. А після Революції гідності автомобіль деякий час використовував «Правий сектор».

Люксовий позашляховик Range Rover

Тіна Кароль надає перевагу «класиці» у вигляді позашляховика Range Rover. Це найдорожча модель у лінійці британського виробника Land Rover. В Україні новенький Range Rover коштує від 3,7 млн грн. А вартість топових версій може сягати 7 млн грн.

Раніше у володінні автомобілем такої саме моделі зізнавався Святослав Вакарчук.

А у далекому 2016 році Range Rover купив собі і Володимир Зеленський, тоді ще лідер студії «Квартал 95». Цей автомобіль можна знайти і у декларації Зеленського-президента.