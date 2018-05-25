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    «Це як маму образити». Melovin відмовився виступати у Росії

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    <span>Melovin розповів про пропозиції виступити в Росії</span> - «Це як маму образити». Melovin відмовився виступати у Росії
    Melovin розповів про пропозиції виступити в Росії

    Крім Росії артисту також пропонували виступити в окупованому Донецьку

    Український співак Melovin, який цьогоріч представив країну на «Євробаченні-2018», зізнався, що йому неодноразово пропонували виступити в Росії. Однак він відмовився від подібних пропозицій. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу 112, опублікованому на YouTube.

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    «Це те ж саме для мене, як маму образити», - зазначив Костянтин Бочаров.

    Крім Росії йому також пропонували виступити в Донецьку. Співак вважає, що виступати в РФ ще «не на часі».

    Напередодні повідомлялося, що популярний український співак Олег Винник відмовився виступати в Росії.

    13 травня в столиці Португалії, Лісабоні завершився фінал «Євробачення-2018», в ході якого переможцем міжнародного пісенного конкурсу став представниця Ізраїлю Нетта Барзілай.

    Україну на «Євробаченні-2018» представив співак Melovin з композицією «Under The Ladder», який посів сьоме місце за результатами голосування глядачів і 26 місце - за оцінками професійного журі. В результаті Melovin зайняв 17-е місце з 26 можливих.

    Глядачі трьох європейських країн на Євробаченні віддали найвищі бали за Україну

     

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