«Це як маму образити». Melovin відмовився виступати у Росії
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Розсилка
Крім Росії артисту також пропонували виступити в окупованому Донецьку
Український співак Melovin, який цьогоріч представив країну на «Євробаченні-2018», зізнався, що йому неодноразово пропонували виступити в Росії. Однак він відмовився від подібних пропозицій. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу 112, опублікованому на YouTube.
«Це те ж саме для мене, як маму образити», - зазначив Костянтин Бочаров.
Крім Росії йому також пропонували виступити в Донецьку. Співак вважає, що виступати в РФ ще «не на часі».
Напередодні повідомлялося, що популярний український співак Олег Винник відмовився виступати в Росії.
13 травня в столиці Португалії, Лісабоні завершився фінал «Євробачення-2018», в ході якого переможцем міжнародного пісенного конкурсу став представниця Ізраїлю Нетта Барзілай.
Україну на «Євробаченні-2018» представив співак Melovin з композицією «Under The Ladder», який посів сьоме місце за результатами голосування глядачів і 26 місце - за оцінками професійного журі. В результаті Melovin зайняв 17-е місце з 26 можливих.
Глядачі трьох європейських країн на Євробаченні віддали найвищі бали за Україну.