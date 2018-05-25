«Це як маму образити». Melovin відмовився виступати у Росії

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Melovin розповів про пропозиції виступити в Росії

Крім Росії артисту також пропонували виступити в окупованому Донецьку

Український співак Melovin, який цьогоріч представив країну на «Євробаченні-2018», зізнався, що йому неодноразово пропонували виступити в Росії. Однак він відмовився від подібних пропозицій. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу 112, опублікованому на YouTube.

«Це те ж саме для мене, як маму образити», - зазначив Костянтин Бочаров.

Крім Росії йому також пропонували виступити в Донецьку. Співак вважає, що виступати в РФ ще «не на часі».

Напередодні повідомлялося, що популярний український співак Олег Винник відмовився виступати в Росії.

13 травня в столиці Португалії, Лісабоні завершився фінал «Євробачення-2018», в ході якого переможцем міжнародного пісенного конкурсу став представниця Ізраїлю Нетта Барзілай.

Україну на «Євробаченні-2018» представив співак Melovin з композицією «Under The Ladder», який посів сьоме місце за результатами голосування глядачів і 26 місце - за оцінками професійного журі. В результаті Melovin зайняв 17-е місце з 26 можливих.

Глядачі трьох європейських країн на Євробаченні віддали найвищі бали за Україну.