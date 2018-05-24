Олег Винник відмовився виступати в Росії

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Олег Винник заявив, що його постійно кличуть виступати в

Співак заявив, що єдиною його мрією є мир в Україні

Популярний український співак Олег Винник прокоментував свою відмову від виступів у Росії. Артист заявив, що не розуміє, як можна їхати до країни-агресора, коли на Донбасі гинуть люди.

Про це він розповів в інтерв'ю журналу «Новое время».

«Мені постійно пропонують. Ось днями запрошували в Льодовому палаці у Санкт-Петербурзі виступити. Будь-які мої умови — тільки приїжджай. Але я не розумію, як можна їхати, коли гинуть люди, коли стільки болю. І колег, які там виступають, не розумію. Я взагалі від цього в шоці!», - заявив співак.

Водночас він також зазначив, що єдиною його мрією є мир в Україні.

«Я хочу, щоб в нашій країні настав мир. Всього іншого я і так досягну», - відповів Винник на запитання, про що він мріє.